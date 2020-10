Am Ende des Abends, als zahlreiche Fragen beantwortet, Details erklärt und Perspektiven beleuchtet waren, rammte Hansjörg Roll zur Sicherheit nochmals zwei Pflöcke in den Boden: „Die Fernwärme bleibt sicher“, sagte der Technik-Vorstand der MVV am Mittwoch. „Und sie bleibt bezahlbar.“

Zuvor hatte er vor den rund 40 Interessierten im Volkshaus Neckarau schon eine Art Bestandsgarantie für die Energieerzeugung im Stadtteil gegeben: „Der Energiestandort GKM wird weiter eine Rolle spielen“, erklärte Roll, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) ist, des größten Steinkohlekraftwerks Deutschlands. Um dessen Zukunft und um die der Wärme- und Energieversorgung Mannheims drehte sich der von der SPD Neckarau organisierte Diskussionsabend, der so vorbildlich ablief wie er trotz Corona-Auflagen organisiert war.

An Gesprächsstoff mangelte es nicht, schließlich muss das GKM, das bis Anfang des Jahres die komplette Fernwärme für das hiesige Netz lieferte, aufgrund des Kohleausstiegs spätestens 2034 den klassischen Betrieb einstellen. Und so fragen sich nicht nur die etwa 520 Mitarbeiter, sondern auch die rund 165 000 Fernwärmekunden in der Region, wie es weitergehen soll.

Zukunft als Gaskraftwerk fraglich

Ausschließlich mit erneuerbaren Energien, und zwar ab 2030, lautete die Antwort von Amany von Oehsen, die für den BUND Heidelberg und die Initiativen Mannheim und Heidelberg kohlefrei auf dem Podium saß: „Wir müssen in zehn Jahren bei einem CO2-Ausstoß von null sein, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen.“

GKM-Vorstand Holger Becker geht das zu schnell. Denn beim Ausbau des Stromnetzes, der für die Energiewende notwendig sei, hinke Deutschland hinterher. „Wir brauchen eine Brücke für 15 bis 20 Jahre“, sagte er. Ein neues Gaskraftwerk könnte diese sein. „Da ist aber noch lange nichts entschieden.“

„Das GKM hat vielleicht auch als Geothermie-, Flusswärme- oder Biomasse-Standort eine Perspektive“, sagte Roll. Doch egal wie, um die Fernwärme müsse sich niemand Sorgen machen: „Es wird für die Zeit nach 2033 eine Alternative da sein – ob mit oder ohne Gasanlage.“

Etwas genauer hätte es GKM-Betriebsratsvorsitzender Ümit Lehimci schon gerne gewusst, denn: „Die Angst der Belegschaft ist da – und sie ist riesengroß.“ Er kritisierte den Kohleausstieg generell, da Deutschland parallel „aus Tschechien Kohlestrom und aus Frankreich Atomstrom“ importiere – und erntete dafür Applaus. Nun komme es jedoch darauf an, den Ausstieg sozialverträglich zu gestalten: „Eine Ungleichbehandlung darf nicht sein.“

Auch der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Boris Weirauch, betonte, dass ein Strukturwandel in Deutschland immer dann gelungen sei, „wenn die Leute mitgenommen wurden“. Daher forderte er, die Faktoren Arbeitsplatzsicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit zu einem Dreiklang zu verbinden. Weirauch betonte: „Ich bin nicht bereit, das GKM per se aufzugeben.“

