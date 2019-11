Der Enjoy-Jazz-Chef und sein Blick auf den „MM“

Wer das Programm eines ambitionierten Jazz-Festivals auswählt und verantwortet, ist fast automatisch auch Musikkritiker: Am Mittwoch, 27. November, um 10.30 Uhr wird Enjoy-Jazz-Leiter Rainer Kern aber quasi das Ressort wechseln und als Hauptakteur der „Blattkritik von außen“ Gast im Newsroom des „Mannheimer Morgen“ sein. Er übernimmt dabei die Aufgabe eines Redakteurs, sich die Zeitung ganz genau und kritisch anzuschauen. Die Ergebnisse präsentiert er in der Konferenz.

Die „Blattkritik von außen“ ist eine Aktion dieser Zeitung, bei der seit Anfang 2015 vier Mal im Jahr Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur oder Sport in die Redaktion kommen und die Zeitung besprechen. Zuletzt haben unter anderem BASF-Vorstand Michael Heinz, Bernd Beetz, Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof, Christian Holtzhauer, Schauspielintendant des Mannheimer Nationaltheaters, oder Tennis-Trainer Gerald Marzenell von Grün-Weiss Mannheim die Zeitung analysiert.

Der 1965 in Mannheim geborene Rainer Kern prägt seit mehr als zwei Jahrzehnten das Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar. Er leitet mit Enjoy Jazz nicht nur das größte Festival des Genres in Europa, das er 1999 noch als Programmmacher des Heidelberger Karlstorbahnhofs gegründet hat. Er war unter anderem auch verantwortlich für das Kulturprogramm zum Mannheimer Stadtjubiläum 2007 und die erfolgreiche Bewerbung der Quadratestadt als Unesco City of Music.

Auch ein Leser wirkt mit

Neben Rainer Kern hat auch ein Leser die Möglichkeit, am 27. November bei der „Blattkritik von außen“ mitzumachen. Dabei kann der Teilnehmer der Redaktion im persönlichen Gespräch erklären, was er an der Zeitung und ihrem Internet- Auftritt (www.morgenweb.de) gut findet – aber auch, wo und was er anders, besser oder gar nicht machen würde. Interessierte sollten bei der Anmeldung per Mail oder Telefon ihren Vor- und Zunamen, die Adresse und Telefonnummer nennen. Sagen oder schreiben sollten Sie außerdem, warum Sie an der Blattkritik teilnehmen möchten. Aus allen Bewerbern wird ein Gast ausgelost.

