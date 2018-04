Der Freund der Elefanten

Anzeige

Die Elefanten aus Nordsimbabwe hat er in dieser Zeit besonders ins Herz geschlossen, er sorgt sich aber auch um die Tiere: „Bei einem Besuch 2008 gab es in Simbabwe eine schwere Krise, da hatte kein Supermarkt geöffnet, es gab kein Benzin. Da habe ich das erste Mal von Wilderei gehört, die Leute zum Überleben betrieben. Die verkaufen dann das Elfenbein.“ Als 2010 die Krise vorüber war, habe er gedacht, dass auch die Wilderei zu Ende gehen würde. „Aber da habe ich Kontakt zu Richard Maasdorp bekommen, der sich für Elefanten dort einsetzt. Und er sagte, dass die Situation noch schlimmer geworden sei.“ Mittlerweile würden jedes Jahr zehn Prozent der 300 000 in Afrika lebenden Elefanten durch Wilderer getötet. „Geht das so weiter, gibt es in zehn bis 20 Jahren keine Elefanten mehr. Nicht erst in mehreren hundert Jahren oder so, sondern bald“, sagt Werner: „Als ich das realisiert habe, dachte ich mir: Wir müssen für die Elefanten doch etwas tun.“

Deshalb wollte Werner hier in Deutschland einen Verein gründen, mit dem er die lieb gewonnen Tiere unterstützen kann. „Doch den Verein ,Rettet die Elefanten Afrikas‘ gab es schon, die waren aber bis dato nur in Kenia, Tansania und Malawi tätig.“ Werner erzählte den Vereinsvorsitzenden von der Lage in Simbabwe und konnte sie überzeugen, auch Projekte in dem Land nordöstlich von Südafrika zu unterstützen. So wird jetzt das „Matusadona Anti Poaching Projekt“ (Mapp), also ein Anti-Wilderei Projekt im Matusadona Nationalpark im Norden Simbabwes, unterstützt: Es werden Ranger finanziert und ihnen ein Auto zur Verfügung gestellt.

Werner hofft, dadurch die Elefanten vor dem Aussterben zu bewahren: „In den Parks können wir das Leben der Tiere sichern, da ist derzeit vieles im Aufbruch. Und die Wilderei geht zurück.“ In einigen Teilen Simbabwes seien diesen Winter nur 50 Tiere getötet worden, Dunkelziffer eingerechnet. Das für den ganzen Norden Simbabwes zu schaffen, werde aber schwer. Deshalb kämpft Werner auch in Deutschland für die Elefanten: Mit atemberaubenden Fotos erzählt er seine Geschichten aus Afrika, die er dort zusammen mit seiner Partnerin Ingeborg Bohnert erlebt hat. „20 bis 25 Minuten geht es auch über Wilderei, vor allem stehen aber unsere Erlebnisse und Abenteuer im Vordergrund. Ich möchte die Schönheit der Natur dort zeigen. Und wenn ich zwei Stunden nur über Wilderei rede, kommt kein Mensch.“

Bei seiner nächsten Show am 13. April im Lindenhof kommt aber auch der Elefantenexperte Richard Maasdorp aus Simbabwe sowie der Vorsitzende des Vereins „Rettet die Elefanten“. Werner hofft, auf die Situation der Tiere aufmerksam machen zu können und mehr Leute für das Thema zu sensibilisieren.

