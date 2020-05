Okay, der Termin bei Salva wäre wirklich nötig gewesen. Nicht nur, weil der Typ Hellseher ist und immer genau (und besser als ich selbst) weiß, was ich gleich sagen werde. Frappierend. Nein, vor allem auch, weil er, während er magisch meine Sätze verlängert, gleichzeitig mein Haar verkürzt. Manchmal denke ich, dass er, wenn er da oben herumwurschtelt, die Zeit nutzt, um mein Gehirn auszuspionieren. Das macht Angst. Wie sonst könnte Salva meine Gedanken lesen! Es muss irgendwo zwischen den Haaransätzen, die es bei mir – im Gegensatz zum Kollegen rechts nebenan – noch in Hülle und Fülle gibt, kleine Öffnungen geben, durch die Salva mit einer mir verborgenen Gerätschaft Ausflüge in meinen Geist unternimmt. Ich sage das nur, um der misslichen Lage eines immer schwerer werdenden Kopfes noch etwas Heiteres abzugewinnen. Die Lage ist ernst, die Schopfmasse der Gravitation unterworfen. Ich sehne herbei, den Versammlungsort der abgesonderten Sinne mit den regierenden Sinneswerkzeugen an einem oder mehreren Nervenknoten, die wir Gehirn zu nennen pflegen, von der Last zu befreien. Friseur, an die Arbeit! Stefan M. Dettlinger

