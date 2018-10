„Der größte Schaden ist, nichts zu tun“

Polizeipräsident Thomas Köber gestern im Bezirksratssaal. © Rittelmann

Thomas Köber ist Polizeipräsident von Mannheim und gehört seit 2016 dem Ausschuss an, der für den „Mannheimer Morgen“ die „Kavaliere der Straße“ auswählt. Der 62-Jährige, der seit 2014 Polizeichef ist, war gestern Gastgeber des Festaktes, der im historischen Bezirksratssaal des Polizeipräsidiums stattfand.

Herr Köber, was bedeutet der „Kavalier der Straße“ für Sie?

Thomas Köber: Auch wenn die Bezeichnung etwas antiquiert klingt, steht der Titel für mich als Kennzeichen der Rücksichtnahme und Hilfe – und das ist immer und jeden Tag aktuell. Es ist ganz wichtig, dass wir weiter die Menschen, die selbstlos helfen, auszeichnen und damit Werbung für diese gute Aktion machen.

Stellen Sie fest, dass die Hilfsbereitschaft im Straßenverkehr nachlässt?

Köber: Es ist ein Phänomen: Wenn mehr Menschen unterwegs sind, fühlen sich immer weniger in einer Notsituation angesprochen, Hilfe zu leisten. Dennoch erkenne ich weiter eine hohe Grundbereitschaft in der Bevölkerung, beizustehen. Diese müssen wir fördern.

Und wenn jemand Angst hat, zu helfen?

Köber: Der größte Schaden, den man anrichten kann, ist nichts zu tun. Wer anderen nicht zur Seite steht, macht alles falsch. Neben dem, was wir alle an Erster Hilfe in der Fahrschule gelernt haben, reicht es doch oft, einfach nur Beistand zu leisten, eine Hand zu halten.

Immer mehr Verkehrsteilnehmer zücken bei Unfällen ihr Handy oder gaffen, statt zu helfen. Bereitet Ihnen dies Sorge?

Köber: Das ist eine unselige Tendenz. Die Gaffer laden im Netz ihre Bilder hoch, statt Hand anzulegen. Das nimmt inzwischen derartige Ausmaße an, dass beispielsweise die Feuerwehren schon Stellwände an Unfallorten aufbauen. Da sind in den vergangenen Jahren viele Schranken gefallen – und neben der Geschmacklosigkeit setzten sich die Fotografen durchaus der Gefahr der Strafverfolgung aus. Mit der Presse passiert uns das nicht, dort gibt es einen Kodex.

Die Polizei schlägt regelmäßig auch Fälle für den „Kavalier der Straße“ vor. Wie landen diese auf Ihrem Schreibtisch?

Köber: Die Polizeiführer vom Dienst haben eine Übersicht über die Fälle. Die Kollegen melden sich bei mir, wenn etwas Spektakuläres bei der Verkehrspolizei passiert. Das haben wir so verabredet. Und so tauchen immer wieder neue Geschichten auf, die für eine Nominierung in Frage kommen.

Was bringt Sie persönlich im Straßenverkehr auf die Palme?

Köber: Über rücksichtsloses Verhalten rege ich mich auf. Bei der hohen Verkehrslast, die wir tagtäglich erleben, kommt es umso mehr darauf an, dass sich die Verkehrsteilnehmer regelkonform verhalten, sonst kommen Menschen zu Schaden – oder wir stehen im Stau. se

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018