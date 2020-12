Der Hafendirektor lichtet die Anker

Er würde sonst viele Hände schütteln. Ein großer Empfang im Rittersaal war geplant. Aber nun ist es ein einsamer Abschied. Weil das Coronavirus gerade keine Feste zulässt, verbringt Roland Hörner die letzten Tage allein in seinem Büro in der zwölften Etage von Haus Oberrhein. Zum Jahresende endet seine Ära. Da geht er als Geschäftsführer der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim in den Ruhestand – nach über 22 Jahren.

Als Hörner die Position übernahm, war er der jüngste Hafendirektor in Deutschland. Nun ist er fast 67 Jahre alt, sein Vertrag läuft aus. „Glücklich und zufrieden“ sei er, sagt Hörner, der immer eine sympathisch-heitere Gelassenheit ausstrahlt, und genießt noch einmal die Aussicht. Der Blick gleitet den Rhein entlang, hinüber nach Ludwigshafen und über eindrucksvolle Verladeanlagen sowie riesige Containerlager von einem der größten Binnenhäfen Europas. Über 22 Jahre hat er als Hafendirektor nicht nur verwaltet, sondern auch sehr viel gestaltet.

„Ich denke, dass ich das alles hier ein Stück vorangebracht habe“, blickt er zufrieden zurück. „Moderner, sauberer, ökologischer“ sei der Hafen in seiner Amtszeit geworden, sagt Hörner. Früh nutzte die Hafengesellschaft Elektroautos, Hörner ließ riesige Solaranlagen und Stromtankstellen sowie sparsame LED-Leuchten in Lagerhäusern installieren und er sorgte durch Landstromanlagen sowie moderne Entsorgungseinrichtungen dafür, dass die zunehmende Zahl von Kreuzfahrtschiffen die Umwelt nicht so stark belastet. Zudem startete er schon 2013 erstmals an einem Binnenhafen ein Pilotprojekt zur Betankung von Schiffen mit Flüssiggas, um alternative Energieträger zu fördern.

Ein Schiff erspart 150 Lastwagen

Umweltschutz – das war Hörner auch insofern immer wichtig, weil er über Mannheim hinaus bundesweit in Fachgremien für die Binnenschifffahrt als Verkehrsträger mit geringem Schadstoffausstoß plädierte. Er warb im Präsidium des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen und als Präsident des Europäischen Binnenhäfen-Verbandes oft für den Ausbau der Wasserstraßen – denn da gibt es keine Staus, und ein modernes Binnenschiff erspart 150 Lastwagen-Touren.

Am Zusammenfluss von Rhein und Neckar sowie auf halber Strecke von Amsterdam nach Genua gelegen, ist Mannheim ein besonders wichtiger Ort für die Binnenschifffahrt. Hörner sah den Hafen daher immer als trimodalen Verkehrsknoten an der Schnittstelle von Straße, Bahn und zweier Bundeswasserstraßen. Also investierte er. In seiner Amtszeit flossen über 200 Millionen Euro in die Erweiterung der Containerterminals, die Modernisierung der Roll-on/Roll-off-Anlage im Rheinauhafen sowie des Terminals im Handelshafen für „Kombinierten Ladungsverkehr“, sprich auf Straße, Schiene, Wasserstraße.

Der wasserseitige Umschlag sei in seiner Amtszeit mit acht Millionen Tonnen weitgehend stabil geblieben, „aber die Güterarten haben sich geändert, die Zahl der Container ist gewaltig gestiegen, die Bedeutung von Kohle ist zurückgegangen“, erläutert Hörner. Zwar habe die Corona-Pandemie für eine „Delle“ gesorgt, „aber es zieht wieder an, wir sind mit blauem Auge davon gekommen“, formuliert Hörner.

Dauerkonflikt über Ufer

Schließlich ist der Hafen ein Wirtschaftsbetrieb, wenn auch ein staatlicher, mit 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Das Finanzministerium erwartet, dass der Hafen außer Pachtzins auch Gewinne in Stuttgart abliefert. Das hat Hörner bis auf das Jahr 2004, als das Haus Oberrhein saniert werden musste, immer ausreichend getan – und trotzdem viel investiert.

Dass er sein Berufsleben so lange dem Hafen widmete, hat Hörner „nie bereut“, wie er betont. Vor über einem Jahrzehnt war er mal als OB-Kandidat der CDU im Gespräch, doch Hörner wollte lieber in Haus Oberrhein bleiben. Mit der Stadtspitze habe ihn „relativ gutes Einvernehmen“ verbunden, formuliert Hörner: „Die wollten eben Stadtentwicklung betreiben, ich Hafenentwicklung“, spielt er auf den Dauerkonflikt an, dass die Stadt gerne Uferfläche für „Wohnen am Wasser“ oder die Kreativwirtschaft hätte. „Leere Flächen gibt es bei uns nicht. Es ist alles vermietet oder es handelt sich um Natur- und Landschaftsschutzgebiete“, betont Hörner.

In den Ruhestand will er nun „langsam hineingleiten“. Vorgenommen hatte er sich „ein bisschen Sport, damit ich nicht einroste“. Da schon bisher vielfältig gesellschaftlich engagiert und bestens vernetzt, fürchtet er keine Langeweile. Sicher werde er sich „nicht sofort in eine neue Aufgabe stürzen, sondern das auf mich zukommen lassen“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020