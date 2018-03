"Der Islam ist Teil unseres Gemeinwesens“

Anzeige

Mannheim.Das Mannheimer Forum der Religionen hat sich zur Frage geäußert, ob der Islam zu Deutschland gehört. Alle friedfertigen Religionsgemeinschaften, die Gewalt ablehnen und das Grundgesetz anerkennen, sind für das Forum „Teil unserer Gesellschaft und Teil unseres Gemeinwesens“. In einer Erklärung der Sprecher des Forums, Ralph Hartmann (Evangelische Kirche), Karl Jung (Katholische Kirche), Talat Kamran (Muslime) und Majid Khoshlessan (Jüdische Gemeinde) vom" Donnerstag heißt es: Als ,Forum der Religionen’ in Mannheim pflegen wir seit vielen Jahren den Dialog und das freundschaftliche Miteinander von Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubens. Die Aufnahme der alevitischen Gemeinde steht unmittelbar bevor.“ Deutschland sei wohl in der Vergangenheit durch jüdisch-christliche Traditionen und Werte geprägt. Dies könne aber nicht bedeuten, dass Muslime ausgeschlossen werden.

Gemeinsam bekenne man sich zur Religionsfreiheit, betonen die Vier gestern in ihrer Mitteilung. Es dürfe in religiösen Fragen weder Zwang noch Gewalt geben. „Niemand darf in eine religiöse Gemeinschaft gezwungen werden. Niemandem darf der Rückzug oder Austritt aus einer religiösen Gemeinschaft verwehrt werden. Das bedeutet aber auch: Alle, die sich zur Religionsfreiheit bekennen, sind eingeladen, ihre Religion auszuüben. Dem widerspricht die pauschale Ausgrenzung des Islam, wie sie derzeit auch von Vertretern der Regierung geäußert wird“, betonen die vier Vertreter des Forums.

Abraham als Stammvater

Hartmann, Jung, Kamran und Khoshlessan informieren: Im Forum der Religionen in Mannheim arbeiten seit vielen Jahren Verantwortliche der christlichen Kirchen, der Moscheegemeinden und der jüdischen Gemeinde für ein freundschaftliches Miteinander der Religionen in Mannheim zusammen. Den Mitgliedern ist Abraham als Stammvater gemeinsam. Was sie in ihrem Handeln verbindet, ist der Glaube an den einen Gott und den ständigen Auftrag, Frieden und Versöhnung zu stiften. dv