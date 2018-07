Der kleine Ritter Trenk auf der Freilichtbühne

Anzeige

Ist es nicht schrecklich ungerecht, dass im Mittelalter alle Bauern ihrem Ritter gehören und kein bisschen sich selbst? Das findet jedenfalls der Bauernjunge Trenk. Er will es einmal besser haben als sein Vater, der schon wieder auf der Burg Schläge bekommen soll. Und so bricht Trenk mit seinem Ferkelchen am Strick auf in die Stadt, um dort sein Glück zu machen. Das Theaterstück für Kinder „Der kleine Ritter Trenk“ wird auf der Freilichtbühne in der Gartenstadt gespielt. Der „MM“ verlost für die Vorstellung am Samstag, 4. August, um 16 Uhr, dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Freilichtbühne“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Karten (Erwachsene 12 Euro, Kinder 7 Euro) gibt es auch unter der Ticket-Hotline 0621/7628100 oder per an E-Mail tickets@flbmannheim.de tan (Bild: FLB)