Der kleine Ritter Trenk auf der Suche nach dem Glück

Anzeige

Der Bauernjunge Trenk will es besser haben als sein Vater. Und so bricht er mit seinem Ferkelchen auf in die Stadt, um sein Glück zu machen. Doch so einfach ist das nicht – gut, dass Trenk Freunde findet. Für die Aufführung des „Kleinen Ritter Trenk“ auf der Freilichtbühne am Samstag, 7. Juli, um 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem dt. Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Freilichtbühne“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Tickets gibt es (Erwachsene 12 Euro, Kinder 7 Euro) unter Telefon 0621/7628100 oder E-Mail tickets@flbmannheim.de has (Bild: Freilichtbühne)