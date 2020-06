Der Körper ist ein Tempel

Der perfekte Haar-Look, Anti-Aging-Creme, Fettabsaugen, Altersflecken lasern, Haut straffen, Haut unterspritzen, tätowieren, branden, stechen, lackieren, Fitness, Magen verkleinern, Brust vergrößern. Die Möglichkeiten unseren Körper interessanter und attraktiver, jünger und fitter zu modellieren sind nahezu unbegrenzt. Es liegt auf der Hand, dass die Beschäftigung mit dem eigenen Körper und auch mit dem Körper anderer viel Raum in unserem Leben einnimmt.

Und verständlich ist es auch. Immerhin ist der erste Eindruck, den wir von einem Menschen gewinnen, vom äußeren Erscheinungsbild geprägt. Das Bedürfnis anerkannt und gemocht zu werden liegt dahinter, und nicht selten auch der Wunsch, aufzufallen, gesehen und bewundert zu werden. Gerade als die Kontaktbeschränkungen noch strenger waren, ist es deutlich geworden, dass Telefon- und Videokommunikation zwar hilfreiche Mittel sind. Aber die persönliche Begegnung untereinander ist durch nichts zu ersetzen. Einen anderen Menschen live und in Farbe vor sich stehen zu haben und diesem zu begegnen, ist noch einmal ein ganz anderes, dichteres Erleben.

Genau das persönliche Erleben und das Austauschen werden aber schwierig, wenn ich jemandem begegnen will, der gar keinen Körper hat – wie Gott. Trotzdem war und ist es ein Grundbedürfnis von vielen Menschen, Gott zu begegnen, zu erfahren, ihn zu spüren. In zahlreichen Bildern haben sie durch die Jahrhunderte hindurch ihre Vorstellungen von Gott und ihre Erfahrungen mit ihm festgehalten, um ihn begreifbarer zu machen. Sie verweisen darauf, dass zwischen Himmel und Erde mehr geschieht als wir sehen können.

Symbole verleihen Ausdruck

So ist es auch in unserem Leben. Vieles von uns ist nicht sichtbar. Zum Beispiel, welche Einstellung wir zum Leben haben, mit welcher Haltung wir anderen Menschen begegnen, wie zufrieden wir mit unserem Leben sind. Manches davon scheint ab und zu durch, aber greifbar ist es nicht. Doch gerade das Nicht-Sichtbare ist das, was uns ausmacht: was wir lieben, was uns ängstigt, wohin es uns zieht.

Um dem Ausdruck zu verleihen, was uns wichtig ist, verwenden wir Symbole. Ein Zeichen dafür, dass Gott in unserer Mitte lebt, wird an Fronleichnam am Donnerstag gezeigt. Bereits seit dem Jahr 1246 wird das Fest in der Katholischen Kirche gefeiert. Das Wort leitet sich von mittelhochdeutsch „vrône lîcham“ ab und bedeutet lebendiger Leib (lîcham) des Herrn (vrône). In Form des Brotes zeigt sich Gott und wird greifbar in unserer Mitte. Deshalb würden – wenn nicht gerade Corona-Zeit wäre – katholische Gemeinden in einem Festzug mit dem Brot des Herrn durch die Straßen ziehen.

Das Fest gibt uns Anstoß auch darüber nachzudenken, was von uns nicht sichtbar ist, im Verborgenen schlummert. Im 1. Korintherbrief wird geschrieben, dass der „Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat“. Wir tragen also eine Verantwortung dafür, was wir mit unserem Körper tun und wie wir unser Innerstes pflegen. Der Umgang damit spiegelt viel von unserem Selbst wider. Wie der Leib des Herrn an Fronleichnam verehrt wird, so sind auch wir aufgerufen, achtsam mit unseren Körpern umzugehen und diesen Tempel mit der Vielfalt unseres Nicht-Sichtbaren zu pflegen.

Raphael Brantzen

Referent im

KatholischenDekanat

Heidelberg-Weinheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020