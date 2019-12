Der Kolonialismus und seine Folgen

Zum Tag der Menschenrechte laden die Flüchtlingshilfsorganisation Save me Mannheim und die Abendakademie am Dienstag, 10. Dezember, zu einem Vortrag über die Kolonialgeschichte ein. Referent Kamady Fofana wird über das Thema „Der deutsche Kolonialismus und seine Wirkungen in die Gegenwart“ sprechen. Beginn ist um 19 Uhr im Saal der Abendakademie.

Fofana ist Lehrer und Mitglied im Afrodeutschen Akademikernetzwerk. „Deutschlands koloniale Vergangenheit spielt in vielen Geschichtsbüchern eine untergeordnete Rolle“, heißt es in der Einladung. Fofana will der Frage nachgehen, warum das so ist – und warum die koloniale Vergangenheit gleichzeitige doch noch unser Denken und die Sicht auf Afrika beeinflusse. imo

