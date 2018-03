Der Kontakt ist ihm wichtig

Anzeige

Mannheim.Er wirkt anders als sonst: In einem lachsfarbenen Pullover, schwarzer Hose und einer großen Brille steht er da. Die Hände in der Hosentasche. Er hört zu, fragt nach, ist interessiert. Normalerweise steht Julian Nagelsmann auf dem Fußballplatz, trainiert und coacht die Spieler des TSG Hoffenheim. Heute ist er in anderer Sache unterwegs – und das in Mannheim: Zusammen mit dem Rotary Club Mannheim Rhein-Neckar hat Nagelsmann im Oktober 2017 eine Auktion veranstaltet. Jetzt wird der Erlös von 20 000 Euro an die Organisation „Freezone – Straßenkidz Mannheim“ gespendet.

Auf Spenden angewiesen

„Freezone “ macht Kindern und Jugendlichen, die ganz oder teilweise auf der Straße leben, unterschiedliche Angebote der Jugendhilfe. „Ich bin jedes Mal so gerührt, wenn so etwas passiert. Das ist einfach geil.“ Der letzte Satz bricht aus Sozialarbeiterin Andrea Schulz heraus. Sie ist schon seit 21 Jahren dabei – als „Freezone“ gegründet wurde. Sie führt den Trainer zusammen mit seinem Kollegen Benjamin Glück herum, erklärt die Regeln im Haus und spricht über Erfolgsgeschichten. Die Aufrechterhaltung und der Ausbau von „Freezone“ hängen von Spenden ab: Neben dem Etat, den sie von der Stadt Mannheim erhält, benötigt die Organisation jährlich 120 000 Euro, um jungen Menschen weiter Unterstützung zukommen zu lassen. Der Ansatz besteht aus einer Kombination von Anlaufstelle mit Übernachtungsmöglichkeit und Streetwork.

„Ich spende sowieso ein Prozent meines Jahresgehalts an gemeinnützige Projekte – und dabei versuche ich immer, einen persönlichen Draht aufzubauen“, erzählt Nagelsmann im Gespräch. Er möchte sehen, wohin das Geld fließt. Und vor allem will er Präsenz zeigen. Denn „wenn man bekannt ist, wird das Wort mehr gehört“, sagt er. „Vor allem bei Jugendlichen: Wenn jemand auf der Sonnenseite des Lebens steht und dann trotzdem nahbar ist, kann man wirklich etwas bewirken.“