Heute gehe ich mit Ihnen in unsere Mannheimer Kunsthalle. Nicht sofort rückt im Anselm-Kiefer-Kubus eine freistehende Skulptur aus dem Zyklus „Frauen in der Antike“ in unser Blickfeld. Monumentale Werke füllen die Wände und ziehen als erste die Blicke auf sich. Dann erst nehmen wir sie wahr: die bleischweren Folianten, die auf einem körperlosen weißen Kleid-Imitat aus Gips aufzuliegen scheinen. In Wirklichkeit werden sie von einem unsichtbaren Stahlträger gestemmt, der „Ganz in Weiß“ umkleidet wird. Was löst diese 1500 Kilogramm schwere Skulptur in mir aus? Ich denke dabei nicht nur an „Frauen in der Antike“. Dieses Werk deutet mir vielmehr ein Problem unserer modernen Zivilisation an: Der Kopf ist schwer. Und das Herz bleibt leer?

So gesehen könnte diese Skulptur aus dem Jahr 2006 ebenso „Der Mensch im digitalen Zeitalter“ heißen. Das soll kein Pauschalurteil sein, aber als Problemanzeige mag dieser Titel für folgende Überlegungen einmal gelten: Ich nehme als Problem wahr, dass wir dank der elektronischen Kommunikation immer mehr mit Informationen, Zahlen und Statistiken gefüttert werden, die wir kaum emotional verkraften können. Ich plädiere damit nicht für eine digitale Enthaltsamkeit. Mir geht es darum, unserem Herzen, unserer Seele einen Raum zu reservieren, den beide benötigen, damit wir ganzheitlich Mensch sein und auch bleiben können.

Jeder braucht Freiräume

Aber lassen uns die vielen Inanspruchnahmen im Studium, im Beruf und in der Familie überhaupt noch Luft und Freiräume zum Atmen, um zu uns selbst zu kommen? Gewiss: Das Unterhaltungsangebot vor allem in unseren Großstädten und die Eventindustrie können zwar Entspannung liefern, und anstrengende Trainingseinheiten im Fitnessstudio dürften uns intensiv den eigenen Körper erfahren lassen. Aber genügt das?

Wann kommen wir in Kontakt mit den Tiefenschichten unserer Seele, in denen wir entdecken dürfen, was uns in zwischenmenschlichen Begegnungen, in Freundschaften und Partnerschaften geschenkt ist? Wann wollen wir in unserem Innern wahrnehmen, wo wir enttäuscht oder verletzt worden sind? Und suchen wir wenigstens ab und zu ein paar Minuten, um das anzuschauen, was unseren Lebensweg ausmacht, seinen Sinn und sein Ziel zu befragen? Wo realisieren wir unsere ganz persönliche, existenzielle Freiheit? Ich befürchte, dass dort, wo Freiräume individuell nicht mehr geschaffen werden, auch die gesellschaftlichen nicht mehr gepflegt werden, und die Freiheit insgesamt droht zu kippen: Der Kopf sei frei – aber das Herz sei voll.

Wie der Tanz der Derwische

Geradezu einen Kontrast zur „Frau in der Antike“ bildet die Drei-Kanal-Video-Installation „Arrangement of the Folds“ von Mwangi Hutter, auch in der Kunsthalle zu sehen noch bis 5. Mai. Gezeigt wird auf drei Wänden eine in rotes Tuch gehüllte Figur, die sich zum Rhythmus der Musik dreht. Ich bin erinnert an den Tanz der Derwische, die erst, wenn Geist, Herz und Körper eins sind, sich um die eigene Achse zu drehen beginnen, zeitlos lang bis zur Ekstase. Das ist Heraustreten aus sich selbst, um ganz bei sich zu sein. So erfahren wir endlich auch Liebe. So erfahren wir ganzheitliches Menschsein.

Werner Holter

Seelsorger im Joseph-Bauer-

Haus und in der Citypastoral

Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019