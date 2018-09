Der Krieg als Mahnung und Aufforderung, sich einzusetzen

Die Entscheidung, nach Peru zu gehen, um sich für Chancengleichheit, Bildung und Frieden zu engagieren – sie war die richtige. Davon ist Luca Weigand überzeugt. Und diese Überzeugung ist ansteckend. Lebhaft berichtet der 19 Jahre alte Mannheimer von den Dingen, die er zwischen August 2017 und August 2018 in dem im westlichen Südamerika liegenden Land erlebt hat. Nach seinem Abitur entschied er sich, im Rahmen eines Internationalen Freiwilligendienstes für ein Jahr nach Barrios Altos zu gehen.

Barrios Altos, das steht in der mit zwölf Millionen Einwohnern „unvorstellbar großen Hauptstadt“ Lima für komplizierte gesellschaftliche Strukturen. Arbeitslosigkeit, Armut, Drogen, Kriminalität und soziale Ungleichheiten bestimmen in dem Stadtviertel den Alltag.

Luca Weigand ist ein junger Mensch, der sich 75 Jahre nach den todbringenden Luftangriffen auf Mannheim und Ludwigshafen für den Frieden einsetzt. Sein Engagement – und das von Nadja Gößner (Artikel unten) – soll ein versöhnliches Ende unserer Artikelserie zu der Bombennacht vom 5. auf den 6. September 1943 sein.

„Auf der Straße präsent sein“

Weigand bezeichnet seine Arbeit als „sehr vielseitig und abwechslungsreich“. Seine Aufgabe bestand vor allem darin, „auf der Straße präsent zu sein und auf die Leute zuzugehen“. Er engagierte sich in dem vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Erzdiözese Freiburg und Caritas International unterstützten „weltwärts“-Programm unter anderem in der Drogenprävention und in Projekten, die die soziale Chancengleichheit stärken und Bildung bieten.

Weigand, der bei einer „Gastfamilie der Mittelschicht“ gewohnt hat, fungierte auf den Straßen von Barrios Altos als oft herangezogener Ansprechpartner. „In Gesprächen mit Kindern, die Probleme in der Schule hatten, kamen teilweise familiäre Abgründe wie etwa Kindesmissbrauch, andere häusliche Gewalt oder Eltern, die im Gefängnis sitzen, ans Licht.“ Weigand und das Projekt „Espacio de Escucha y Acogida El Jardin“ (auf Deutsch: „Raum des Zuhörens und der Aufnahme/Anerkennung, der Garten“) vermitteln Psychologen und arbeiten mit den Betroffenen weiter an Lösungen. Weigand hatte fünf Jahre lang Spanischunterricht in der Schule.

Der Jugendliche motivierte kleinste Kleinunternehmer, auf der Straße ihr eigenes Geld zu verdienen. „Komm, morgen backen wir zusammen Kuchen und verkaufen den auf Straße. Übermorgen machst du das dann alleine“, ist ein Satz, den Weigand sinngemäß mehrfach gesagt hat. In Workshops besprach er mit Erwachsenen Bewerbungsschreiben oder lehrte Kindern in einer Grundschule Englisch.

Weigand glaubt, dass das Projekt „nachhaltig dem sozialen Frieden vor Ort nützen wird“. Schließlich sei „Espacio de Escucha y Acogida El Jardin“ darauf ausgerichtet, dass Menschen Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. „Nach und nach sollen immer mehr Aktionen und Ideen von der Stadtgemeinschaft selbst und immer weniger von Projektmitarbeitern umgesetzt werden. Wenn das Projekt irgendwann aufhört, wird die Idee durch engagierte Bewohner weiterleben.“

Der Austausch der Kulturen, das Aufklären von Kindern und Jugendlichen über ihre Rechte, das Forcieren von Frauenrechten – Weigand muss nicht lange überlegen, um Beispiele zu geben, inwieweit das Projekt und er ganz persönlich Friedensarbeit geleistet haben. „Wir haben uns für Menschenrechte eingesetzt“, betont er nüchtern und mit wenig Pathos in der Stimme: „Frieden ist nicht nur die Abstinenz von Krieg. Frieden geht vor allem ins Soziale und Persönliche hinein.“

Weigand wirkt dann nachdenklich, wenn über die Situation in Deutschland spricht. „Sehr erschrocken“ sei er gewesen, als er nach einem Jahr zurück nach Hause gekommen sei. „Zwischen August 2017 und August 2018 hat sich hier viel getan, was ich in dieser Extremität in Peru nicht mitbekommen habe.“

Wichtige Erfahrungen gesammelt

Er möchte sich auch weiter in der Friedensarbeit engagieren, sofern es sein Studium zulässt. Zu sagen, dieses Vorhaben stütze sich vor allem auf die Rolle Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, die wir in den vergangenen Tagen in unserer Serie „Bombennacht 1943“ beleuchtet haben, geht Weigand zu weit. Aber: „Der Krieg muss eine ständige Mahnung und Aufforderung an die junge Generation sein, sich für Frieden und Völkerverständigung einzusetzen.“ Konkret bedeute das, „aufzustehen gegen Personen, die die Rechte anderer missachten. Wir dürfen uns nicht in unsere Komfortzone zurückziehen und vermeiden, klare Stellung zu beziehen.“

Das sieht Weigand als einen, als seinen Handlungsauftrag an. Dabei profitiert er vor allem auf die Erfahrungen aus Peru. „Ich war ein Jahr lang Ausländer. In diesem Jahr habe ich mich mit anderen Kulturen arrangiert und die Einheimischen haben sich mit mir arrangiert.“ Diese Erkenntnis ist es, die Weigand nun weitergeben möchte.

