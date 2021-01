Der Kurfürst kehrt zurück

Unebenheiten sind liebevoll mit Champagnerkreide und Hasenleim ausgeglichen, Fehlstellen und Abplatzungen ausgebessert worden. Kurfürst Carl Theodor ist wieder da – sein Gemälde, lange verschwunden, kehrte nun frisch restauriert in die Quadratestadt zurück. Es hängt jetzt im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen. Dabei schaut er direkt auf das Bildnis seiner Ehefrau Elisabeth Augusta, die am Sonntag ihren 300. Geburtstag feiern würde – auch wenn er ihr im echten Leben selten so zugetan war.

Mal Karlsruhe, dann Heidelberg, Mannheim – man weiß nicht genau, wann das 1769 vom kurpfälzischen Kabinettporträtmaler Heinrich Carl Brandt (1724–1787) geschaffene Staatsporträt in den vergangenen Jahrzehnten wo hing oder lagerte. 1937 zählte es ebenso wie das zeitgleich entstandene Gemälde seiner Gattin noch zum Bestand des Mannheimer Schlossmuseums. Schließlich folgten die Kriegswirren. Während Elisabeth Augusta aber weiter in den heutigen Reiss-Engelhorn-Museen hing, war Carl Theodor lange Jahre auf dem Heidelberger Schloss ausgestellt. Anfang der 1990er Jahre gelangte er – auch durch seinen schlechten Erhaltungszustand – ins Depot des Kurpfälzischen Museums Heidelberg.

Nachgedunkelt und vergilbt

Dessen Direktor Frieder Hepp kam dann auf die Idee, zum 300. Geburtstag der Kurfürstin die Bilder des Regentenpaars wieder in der Stadt zu vereinen, wo beide lange lebten – in Mannheim. Schließlich hätten die Reiss-Engelhorn-Museen und sein Haus gemeinsame kulturelle Wurzeln, und sie hätten dies in den vergangenen Jahren durch ihre Zusammenarbeit bei Ausstellungen mehrfach gezeigt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Identität der Metropolregion geleistet.

Nichts anderes besagt auch das Ovid-Zitat auf dem Schriftband, das Carl Theodor in den Händen hält: „Und wir geben Beweis, woher wir genommen den Ursprung“. Bei der Passage aus den „Metamorphosen“, versehen mit zwei Siegelkapseln, handelt es sich wahrscheinlich um die Gründungsurkunde der Mannheimer Zeichnungsakademie im Jahr 1769. Aus diesem Anlass sollen die Porträts entstanden sein.

Dabei trägt der Regent im Purpurmantel mit Hermelin um seinen Hals die Kette des Hubertusordens, des kurfürstlich-pfälzischen Hausordens, dessen Großmeister er war. Er sitzt unter einem Baldachin mit Vorhangdraperie als Zeichen seines fürstlichen Standes. Vor ihm auf dem Tisch befindet sich ein Kissen mit Kurhut und zu seinen Füßen der pfälzische Löwe – Symbole für seine Kurwürde, also das Recht, als einer von sieben Landesherrschern den deutschen Kaiser mitzuwählen.

Aber so glanzvoll die Ära des Kurfürsten für Mannheim und die Region war, so matt wirkte das Gemälde. Ehemalige Ausbesserungen bei früheren Restaurierungen waren sichtlich nachgedunkelt, aufgetragene Schutzschichten stark vergilbt. Mehr als drei Monate war Susanne Voigt vom Kurpfälzischen Museum mit der Restaurierung beschäftigt. Sie habe „die auffälligsten, durch Alterung und frühere Eingriffe verursachten Veränderungen und Schäden optisch zurückdrängen“ und das Bild „für den Betrachter wieder lesbar machen“ wollen, so Voigt.

Dazu musste sie zunächst alte, nachgedunkelte Überzüge sowie farblich veränderte Übermalungen abnehmen, alte dickschichtige Kittungen größerer Fehlstellen in Farbschicht und originaler Leinwand auffüllen. Die Kittungen hat sie zunächst mit Gouachefarben eingetönt, nach dem Auftrag eines Zwischenfirnis endgültige Lasuren mit Harz-Ölfarben vorgenommen. So habe man eine „Annäherung an die originale Farbigkeit“ erzielt, schließlich einen Überzug aus Dammarfirnis ergänzt.

Schwerer Goldrahmen

Dann war Schwerstarbeit angesagt. Rund 70 Kilo wiegt nämlich das 3,33 mal 1,88 Meter große Gemälde. Schwer ist dabei besonders der eindrucksvolle Originalrahmen aus vergoldetem Holz, der von einem Kurhut gekrönt wird. Für den Transport wurde das Gemälde aus dem Rahmen genommen, für den Rahmen eigens ein Gestell mit Überrollbügel zum Schutz des Kurhuts gezimmert. Dann erst konnte der Lkw in der Heidelberger Hauptstraße starten und die Dauerleihgabe nach Mannheim ins Zeughaus bringen.

Hepp will mit dem Gemälde ein Zeichen setzen, dass er die unter dem früheren Generaldirektor Alfried Wieczorek begonnene gute Zusammenarbeit mit den Reiss-Engelhorn-Museen gerne fortsetzen will. Das freut den neuen Generaldirektor Wilfried Rosendahl. „Wir verdanken ihm viel. Die Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen gehen auf seine Leidenschaft für Kultur und Wissenschaft zurück“, würdigt Rosendahl Carl Theodor und hofft nun nur, dass bald wieder Besucher unter den Augen des Regentenpaares im Florian-Waldeck-Saal Konzerte und Vorträge erleben können.

