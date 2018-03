Der letzte Ritt der Brauereigäule

Anzeige

Video Lokales "Filmschätze Retten": Die Eichbaum-Brauerei 1957

Daraus entwickelt sich „ein moderner Brauereibetrieb“, so Heberer – und der Film zeigt, was man 1957 unter modern versteht. Schon im Geschäftsjahr 1950/51 werden erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mehr als 100 000 Hektoliter Bier gebraut, 1954/55 sind es schon mehr als 200 000 Hektoliter – auch dank der neuen, ab 1952 angebotenen Sorte „Eichbaum Pilsener“, die allmählich das „Export“ verdrängt. Die „Pilsener“-Flaschen erhalten erstmals Kronkorken statt des traditionellen Bügelverschlusses. Der „Mannheimer Morgen“ rühmt bereits in einem Bericht am 26. November 1949 diese neue Flaschenabfüllanlage, die „bei achtstündiger Arbeitszeit 48 000 Bierflaschen nicht nur wäscht und blank putzt, sondern auch abfüllt, verschließt, etikettiert und ausstößt zum Verkauf“, wie es in dem Artikel heißt.

Dabei zeigt der Film einen Mann – schick mit Hut und Krawatte – bei „ständiger Qualitätskontrolle nach Färbung und Geschmack“. Andererseits sind es Frauen mit Häubchen und weißen Kittelschürzen, die nicht nur darauf achten, dass keine Flsche beschädigt ist, sondern sie alle von Hand (!) in am Fließband vorbeiratternde Holzkisten packen.

Vom Zeitpunkt des Films an noch gut zehn Jahre sind diese alten Holzkisten im Einsatz, erst 1968/1969 müssen sie den modernen Kunststoffkisten weichen. Vorreiter dabei ist ab 1960 „Karamalz“, zuvor bei Henninger Bräu hergestellt und ab 2001/2002 Marke von Eichbaum.

Herrlich auch die Aufnahmen, wie die hölzernen Fässer in der neu errichteten Waschstraße von automatischen Bürsten gereinigt werden. Auch sie sind ab dem Aufnahmedatum des Films noch zehn Jahre Standard, erst 1968 wird auf Stahlfässer umgestellt.

Mengen stark gestiegen

Beeindruckend groß schon damals ist die Lieferwagenflotte von Lkw mit Anhängern, deren Beladung auf dem Hof gezeigt wird. Es trabt aber auch noch ein zweispänniges Gespann mit Kaltblütern und zwei traditionellen „Bierkutschern“ mit Lederschürze und Schirmmütze durchs Bild, voll beladen mit Holzfässern. Um 1900 betreibt die Brauerei noch einen Fuhrpark mit 32 Wagen und 50 Pferden zur Auslieferung des Biers an die Wirtschaften und Verkaufsstellen sowie Eisenbahnwaggons für den Transport zu weiter entfernten Kunden. Doch nun es ist ein Auslaufmodell: Pferdekutschen mit Brauereigäulen „werden nur bis Anfang der 1960er eingesetzt“, informiert Holger Vatter-Schönthal, Leiter Marketing von Eichbaum.

Die Mengen haben sich aber auch gewaltig geändert. Von 200 000 Hektoliter Bier Mitte der 1950er Jahre auf zwei Millionen Hektoliter in 2016.

