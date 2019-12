Der Mann der Leitern

„Unser Produkt ist wahnsinnig vergänglich“, sagt Andreas Ank. „Wir müssen es jeden Tag neu herstellen.“ Ein unvorsichtiger Toilettengast – schon ist es dahin. Anks verkauft Sauberkeit. Es war auch schon das Produkt seiner Vorfahren: In der vierten Generation führt der 56-Jährige das Gebäudereinigungsunternehmen „Anton Ank“.

Dieses Jahr feiert die Firma ihr 125-jähriges Bestehen. „Mein Urgroßvater, der Gründer der Firma, lief durch die Planken und wies die Geschäfte auf ihre schmutzigen Schaufenster hin.“ So sei das Unternehmen an seine ersten Aufträge gekommen, erzählt Andreas Ank. Zu Beginn bis in die 90er Jahre bot das Unternehmen hauptsächlich Glas- und Fassadenreinigung an. Anfangs wurde nach Bedarf gereinigt, später „abonnierten“ die Kunden die Dienstleistung. Das Kaufhaus Engelhorn ist seit den Anfängen bis heute Kunde der Firma.

Erfolg durch Feuerwehrleiter

Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Geschäftsstelle wurde zerbombt, der damalige Inhaber Anton Ank war bis 1949 in Kriegsgefangenschaft. Seine Frau Margarete übernahm das Ruder. Als eine der ersten Frauen legte sie dafür die Gebäudereiniger-Meisterprüfung ab. Eine knapp 20 Meter hohe, fahrbare Feuerwehrleiter, die sie aus Ulm mit dem Zug nach Mannheim transportierte, konnte das Unternehmen wiederbeleben: Sie diente nicht nur für Reinigungszwecke – gegen Gebühr verlieh die Firma sie für die damals zahlreichen Abrissarbeiten in Mannheim. Heute steht sie im Technoseum.

Leitern waren das wichtigste Arbeitsmittel der Glas- und Fassadenreinigung. Wer hoch gelegene Fenster erreichen wollte, musste Sprossen erklimmen. „Jeder Mitarbeiter hatte bei uns in der Garage seine eigene Leiter stehen“, sagt Ank. Die hat er abends mit einem Fahrradschloss gesichert und morgens zur Arbeit abgeholt. Zehn Sprossen umfasste sie, vier Meter war sie hoch. Ank erinnert sich an abenteuerliche Szenen im Hafenviertel: „War eine Leiter nicht hoch genug, dann band man einfach eine zweite dran.“

Heute gibt es neue Technik: Hydraulische Hebebühnen, Fahrkörbe und Gerüste. Leitern kommen auch aufgrund von Sicherheitsauflagen immer seltener zum Einsatz – die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sieht sie in ihren Unfallverhütungsvorschriften als Hilfsmittel letzter Wahl. „Eine Leiter, die zum Aufstieg dient, darf höchstens fünf Meter hoch sein, eine Arbeitsleiter zwei Meter“, sagt Ank. Arbeit verrichten darf man darauf laut Vorschrift maximal zwei Stunden.

Auch die Putzmaterialien haben sich verändert: Mikrofasertuch und Flachwischbezüge revolutionierten das Putzen – und machten es effizienter.

Reinigungsrhythmus reduziert

Aber nicht nur die Arbeitsmittel hätten sich gewandelt, auch die Auftragslage sei heute eine andere. Ank nennt den Einzelhandel als Beispiel: „In den 60er Jahren wurden in Mannheimer Kaufhäusern die Schaufenster mehrmals die Woche geputzt. Bei Galeria zum Beispiel täglich von Montag bis Samstag.“ Heute hätte der Einzelhandel seinen Reinigungsrhythmus reduziert, um Kosten einzusparen. Die Glasreinigung von Geschäften geschehe meist nur noch einmal die Woche. Ein neuer Kundenkreis hingegen seien private Haushalte, die ihren Fensterputz in professionelle Hände übergeben. „Anton Ank“ fing Ende der 90er Jahre an, sein Repertoire um Unterhaltsreinigung zu erweitern. Sie umfasst regelmäßige Reinigungsarbeiten, etwa von Büros, Einzelhandel und Industrie. Heute bringe dieser Bereich 70 Prozent des Firmenumsatzes, nur noch 30 Prozent stamme aus der traditionellen Glas- und Fassadenreinigung.

Früher hätten Unternehmen ihre eigenen Reinigungskräfte gehabt, heute werde ausgelagert. Reinigungsaufträge von großen Firmen gehen an die Schwergewichte der Branche, die wiederum mit günstigen Subunternehmen arbeiten. 2004 fiel die Meisterpflicht in vielen Handwerksberufen, darunter auch die der Gebäudereiniger. Seitdem reicht ein Gewerbeschein, um eine Reinigungsfirma zu gründen. Die neue Konkurrenz ist auch bei „Anton Ank“ spürbar. Problematisch sei auch der Arbeitskräftemangel im Reinigungsgewerbe. „Reinigen hat ein schlechtes Image“, sagt Andreas Ank. „Die Leute arbeiten lieber in anderen Jobs, selbst wenn sie dort weniger verdienen.“ Der demografische Wandel und ein steigendes Niveau an Qualifikationen in der Bevölkerung würden die Suche nach Personal erschweren. Im Moment beschäftigt „Anton Ank“ circa 70 Angestellte, darunter sechs gelernte Glasreiniger, der Rest bestehe aus ungelernten Reinigungskräften.

Die Zukunft wird teuer

Es herrsche eine große Fluktuation. Maschinengestütztes Putzen, Reinigungsroboter und Co – die Digitalisierung des Gewerbes stecke laut Andreas Ank noch in den Kinderschuhen: „Die Technik ist da, aber die Entwicklungskosten sind sehr hoch.“

Wer könne sich 40 000 Euro für ein Reinigungsroboter leisten? Auch seien vielerorts die bautechnischen Voraussetzungen für die Geräte bisher nicht gegeben. Andreas Ank selbst wird sich mit diesen Fragen wohl nicht mehr befassen müssen. Eine fünfte familiengeführte Generation wird es bei der Firma „Anton Ank“ nicht geben. Andreas Anks Töchter haben beruflich andere Richtungen eingeschlagen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019