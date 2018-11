Der Mann für Überraschungen

In die oft zitierten Schubladen passt Chris Rihm nicht. Bei dem 41-jährigen Reisebüro-Inhaber und Bezirksbeiratsmitglied aus Käfertal muss man sich auf Überraschungen gefasst machen. So wie 2005, als er nach mehreren Jahren als Fachdienstleiter beim Arbeiter-Samariter-Bund plötzlich ein Reisebüro aufmachte – ohne Vorkenntnisse. Auch politisch war Rihm schon als Jugendlicher facettenreich. Damals, als er – bereits CDU-Mitglied – im eher als „linksliberal“ verschrienen Jugendkulturzentrum Forum an der Neckarpromenade unterwegs und im Redaktionsteam der Stadtschülerzeitung „Bongart“ war. Dabei allerdings, sagt Rihm im Gespräch zu unserer Serie 40 Jahre Forum, habe er etwas gelernt, das ihn heute noch präge. „Auch Menschen, die politisch-gesellschaftlich ganz unterschiedlicher Meinung sind, können befreundet sein und zusammen etwas auf die Beine stellen.“

Es begann mit einer Diskussion

Vermeintliche Widersprüche, die haben Chris Rihm schon immer begleitet. Das wird deutlich, wenn er einen im Besprechungszimmer der „MM“-Redaktion auf die Reise in seine Vergangenheit mitnimmt. Rihm ist ein sehr unterhaltsamer Erzähler. Mit 15 wechselte er – zum Missfallen seiner Eltern – vom Lessing- aufs Elisabethgymnasium. Der Grund: Er wollte unter Schülern aus vielen unterschiedlichen Kulturen sein. Mit 16 besuchte er dort eine politische Podiumsdiskussion. Der CDU-Vertreter Christos Lemonidis beeindruckte ihn dabei so sehr, dass Rihm in die Junge Union eintrat, die ihm aber schnell „zu wertkonservativ“ war. Er wechselte in den Ortsverband seines damaligen Wohnortes Neuostheim, kandidierte kurz darauf als Jungspund gegen den Vorsitzenden, verlor aber knapp.

Etwa um die gleiche Zeit kam Rihm über Mitschüler ins Forum. Er ging mit den anderen auf eine Demonstration für die Kurdenorganisation PKK – „als CDUler“, wie er am Besprechungstisch mit hochgezogener Stirn grinsend betont. Auf einem Zeitungsbild der Kundgebung erkannten ihn seine Eltern, was erneut für Missfallen sorgte. Im Forum sei er „aufgefallen als CDUler“, erinnert sich Rihm. Und bei der CDU habe sich mancher gefragt: „Warum ist der bei uns?“ Für Rihm war das alles kein Problem – und ist es bis heute nicht: „Wenn man sich persönlich gut versteht, sind Schubladen egal“, sagt er. Im Forum freundete er sich mit Karlheinz Paskuda an, der dort für politische Bildungsarbeit zuständig und später Mitglied der Linken in Mannheim war.

Diskussions- und Musikveranstaltungen, die haben für Rihm damals das Forum ausgemacht. Eine ganz wichtige Episode war aber die Stadtschülerzeitung „Bongart“, die ab Januar 1998 in dem Jugendhaus entstand, drei Jahre lang, alle drei Monate eine. Das Forum stellte für die zwölfköpfige Redaktion, zu der auch Rihm gehörte, die Räume und die Computer mit den damals riesigen, quaderförmigen Bildschirmen.

8000 Mark pro Ausgabe

Rihm legt einen ganzen Stapel alter „Bongart“-Ausgaben auf den Tisch, ein kleines Stück Mannheimer Zeitgeschichte. Der Titel ist hergeleitet vom Mannheimer Dialektwort für „Bastard“. In der ersten Ausgabe ging es um die Einführung eines billigeren Straßenbahntickets für Schüler und die damals im Technoseum laufende „Körperwelten“-Ausstellung. Außerdem gab es Schulporträts und Tipps zur SMV-Arbeit. In einer späteren Ausgabe prüften die Redakteure in einem großen Test, ob „McDonald’s“ oder „Burger King“ besser ist, inklusive Bilder der Toiletten. „Ein Heidenspaß“, sagt Rihm rückblickend und lacht dabei. „Wir wollten auch polarisieren.“

Zunächst kurz Chefredakteur, kümmerte er sich dann vornehmlich um Organisatorisches wie die Anzeigenakquise – die Druckkosten von bis zu 8000 Mark pro Ausgabe mussten schließlich auch erwirtschaftet werden. Die alten Rechnungen hat Rihm immer noch in einem großen Aktenordner, den er ebenfalls mitgebracht hat. Der „Anzeigenleiter“ war erfolgreich: Krankenkassen, Banken und Fersensender schalteten im „Bongart“ Inserate, auch die Wehrdienstberatung der Bundeswehr machte mit.

Vieles hat sich seit Forumzeiten geändert im Leben von Chris Rihm, manches aber ist geblieben. „Es macht mir auch heute noch Spaß, mich mit Leuten auszutauschen, die nicht meiner Meinung sind“, sagt der Kommunalpolitiker. Auch mit der AfD und ihren Wählern suche er das Gespräch. Das sei wichtig, um zu verstehen, was Menschen zur AfD bringe, und um Konsequenzen zu ziehen für die eigene politische Arbeit. Trotz unterschiedlicher politischer Positionen gemeinsam etwas auf die Beine stellen: Diese Lehre aus seiner Forumzeit ist aus Sicht von Rihm auch ein gutes Mittel gegen ein drängendes Problem dieser Zeit – das Auseinanderdriften der Gesellschaft.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018