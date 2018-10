Der „Masterbabbler“ serviert neues Programm in der Kommode

Arnim Töpel, der „Masterbabbler“, serviert seinen „Ein Guggemamol-Abend“. Eines seiner Markenzeichen ist der Wechsel zwischen Hochdeutsch und Mundart. Bei ihm sind die Beiträge alles andere als Vorlage für dumpfe Blödelei und Dödeltum. Für Gehrings Kommode stellt Töpel einen dreisprachigen Querschnitt seines vielseitigen Schaffens zusammen: kurpfälzisch, hochdeutsch und immer musikalisch. Für die Vorstellung am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr in Gehrings Kommode, Schulstraße 82, verlost der „Mannheimer Morgen“ drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch persönlich erreichbar sein. / has

