Ein Wartezimmer wie früher: dicke Luft, ein Sammelsurium unterschiedlichster Stühle und Krankengeschichten, Zeitschriften so alt wie die Patienten, in den Gesichtern Ergebenheit oder Ungeduld, und endlich aus dem Nebenzimmer die Worte: „Der Nächste, bitte!“ Auf geheimnisvolle Weise gibt es tatsächlich immer einen Nächsten, der mühsam aufstehend der Stimme folgt. Wehe, wenn dieser Nächste sich im Irrtum befindet, also in Wahrheit erst einer der Übernächsten ist! Dann weiß das wartende Kollektiv mit deutlichsten Worten, die Einhaltung der richtigen Reihenfolge wieder herzustellen – und die richtet sich nicht nach der Schwere der Krankheit oder dem Grad der Behandlungsbedürftigkeit, sondern in fast erbarmungsloser Konsequenz ausschließlich nach der Reihenfolge des Erscheinens. Wer zuerst da ist, kommt auch zuerst dran.

Wer zu leise ist, verliert

Die Metzgerei meiner Kindheit: eine Theke von unerreichbarer Höhe, dahinter routinierte Hektik, davor ungeduldige Kundinnen und dazwischen – knapp über der Ablage für die bereits gut gefüllten Einkaufstaschen – ein kleiner Junge mit dem mütterlichen Einkaufszettel. Dann die Frage: „So – und wer ist der Nächste?“ Mein schüchternes „Ich!“ ging zwischen all dem regelmäßig unter. Ich war nie der Nächste, nicht einmal der Übernächste. Wer zu klein, zu unscheinbar oder zu leise ist, kommt nie dran.

Eine amtsmüde wirkende Kanzlerin: Sie mag nicht mehr Parteivorsitzende sein – und vielleicht auch nicht mehr Kanzlerin. Sogenannte Freunde – vor allem aus der bayrischen Schwesterpartei – werfen ihr vor, im „Wartezimmer Deutschland“ ein großes Durcheinander verursacht zu haben. Weil sie in der Flüchtlingsfrage die Reihenfolge nicht eingehalten, sondern mit der zeitweisen Öffnung der Grenzen die Übernächsten vor den Nächsten drangenommen hat, heißt es auch hier in absehbarer Zeit: „Der oder die Nächste, bitte!“ Wobei das Prinzip, wer zuerst da ist, auch zuerst an die Reihe kommt, ebenso wenig greift, wie die Erkenntnis, dass chancenlos bleibt, wer zu unscheinbar, zu klein oder zu leise ist.

Ausgerechnet ein Samariter

Wer ist der Nächste? Die Frage hat Tradition. Schon Jesus soll sie beantworten. „Wer ist denn mein Nächster?“, wird er gefragt, als er seine Gesprächspartner mit der Aufforderung, Gott und den Nächsten zu lieben, konfrontiert. Als Antwort erzählt er dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter.

Ein Mensch fällt unter die Räuber und bleibt halbtot liegen. Ein Priester und ein Tempeldiener kommen vorbei, haben aber Wichtigeres zu tun, als ihm zu helfen. Schließlich kommt noch ein Samariter, und ausgerechnet der hilft ihm, obwohl aus seiner Sicht der Verletzte diese Hilfe in keiner Weise verdient hatte – die beiden Volksgruppen waren sich nämlich alles andere als grün. Der Nächste, so meint es Jesus, ist also nicht der, der die Hilfe verdient, sondern derjenige, der sie braucht.

„Der Nächste, bitte!“ In Anspielung auf das biblische Gleichnis lädt die Notfallseelsorge Mannheim zu einem jährlichen Blaulicht-Gottesdienst ein, der am Freitag, 23. November, um 18 Uhr in der Fahrzeughalle des ASB in Käfertal gefeiert wird. Dass das „S“ in der Mitte von ASB für „Samariter“ steht, sei nur der Vollständigkeit wegen noch erwähnt.

Helmut Krüger,

Pfarrer an der Evangelischen

Erlöserkirche in Seckenheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018