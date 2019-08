Der neue Campus am Klinikum nimmt allmählich Gestalt an

Es gibt Wasser, Cola und andere Durstlöscher. Was eben zum Handwerkerfest – eine intimere Form des Richtfests – passt. Ein Getränk, um das es hier vor allem geht, wird an diesem Abend nicht ausgeschenkt. Aber Peter Kurz nimmt es in den Mund. „Eine heiße Tasse Kaffee“, sagt der Oberbürgermeister lächelnd. „Ich weiß nicht, wie oft ich das Sprachbild schon genutzt habe.“

Erfunden hat es

...