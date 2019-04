Der neue Herr der Wasserfontänen

Spontaner Applaus der Passanten, als er mit dem Probebetrieb begann – das hat ihm Mut gemacht, aber auch mit Stolz erfüllt: „Es ist wirklich eine ganz tolle Aufgabe“, freut sich Michael Wilhelm. Der 39-jährige Elektromeister ist der neue Chef des Wasserturms. Das Mannheimer Wahrzeichen gehört der MVV Energie AG, die im Auftrag der Stadt auch die Wasserspiele am Friedrichsplatz betreibt.

Lange trug der MVV-Projektingenieur Uwe Erny vom Wasserwerk Käfertal hier die Verantwortung, doch der ist jetzt in den Ruhestand gegangen. Wilhelm wechselte von der Firma Bunge (früher Ölmühle) zur MVV und ist dort in erster Linie Anlagenverantwortlicher für das Rheinauer Wasserwerk. Dass ein MVV-Mitarbeiter ständig direkt im Wasserturm sitzt, gibt es schon seit 2011 nicht mehr. Wilhelm betreut mit seinem fünfköpfigen Team von Rheinau aus die Fontänen, die ganze Steuerungstechnik und die Technik im Wasserturm selbst, der aber seit dem Jahr 2000 kein Wasser mehr in seinem Hochbehälter hat.

Probleme mit Müll und Kieseln

Er schaut aber mindestens dreimal in der Woche vorbei. „Wir müssen ja auch immer wieder sauber machen, wenn Müll in der Anlage schwimmt, weil nachts hier Party gefeiert wurde“, erzählt er. Auch wenn Passanten Steinchen in das Becken werfen, mache das „ein Haufen Arbeit“. So habe man gerade in diesem Winter die Fugen des Beckens – 300 Meter lang – erneuert, da sie durch die kleinen Kiesel immer wieder beschädigt werden und das Becken dadurch dann undicht wird.

Besondere Frostschäden habe es dieses Jahr aber keine gegeben. „Wir haben den Zeitplan zur Wiederinbetriebnahme gut geschafft“, freut er sich. Für solch eine besondere Anlage verantwortlich zu sein, sei schon etwas Besonderes: „Ich habe sie schnell lieben gelernt“, so Michael Wilhelm, „das macht schon stolz!“

Zunächst bleibe es dabei, dass die Anlage alle 15 Minuten mit den bis zu 30 Meter hoch sprühenden Fontänen ein anderes der vorprogrammieren Bilder zeige. „Aber ich habe etwas vor, für das nächste Jahr“, kündigt er an, dass er sich etwas ausdenken will. pwr

