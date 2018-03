„Der Neue Messplatz wird als Autohof zweckentfremdet“

„Das kann so nicht bleiben“: Marcel Brückel (l.) und Stephan Schuster vom Schaustellerverband zeigen Schäden durch Lastkraftwagen auf dem Neuen Messplatz. © Rittelmann

Mannheim.Rostock, Nürnberg, Steinfurt: Sie kommen von überall her, auch aus dem Ausland, vor allem aus Osteuropa. Die Lkw, die auf dem Neuen Messplatz parken. An diesem Nachmittag sind es zwar nur eine Handvoll Transporter und Sprinter, die das Gelände der Stadt frequentieren. Doch in den Abendstunden reiht sich Wagen an Wagen. Und es kommen immer mehr – was den Schaustellern das Leben erschwert und

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3795 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018