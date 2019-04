Der öffentliche Dienst als Stütze

Es klang wie ein Vermächtnis, kämpferisch und nachdenklich machend zugleich: Gitta Süß-Slania, seit 2003 als Vorsitzende des Gesamtpersonalrats (GPR) oberste Vertreterin von rund 8000 Mitarbeitern der Stadtverwaltung, geht im Mai im Ruhestand. Beim letzten GPR-Jahresempfang in ihrer Ära schrieb sie ihren Kollegen und Vertretern der Stadt gestern ins Stammbuch, wie eng Demokratie und öffentlicher Dienst zusammenhängen.

Seit zwölf Jahren gibt es den GPR-Empfang; erstmals war er im Jüdischen Gemeindezentrum zu Gast. „Das zeigt die Verbundenheit der städtischen und gesellschaftlichen Institutionen zu uns“, freute sich darüber Majid Khoshlessan, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, in seiner Begrüßungsrede.

Anja Rüssow-Hötting vom Gesamtpersonalrat sprach bewusst von einem „besonderen Empfang“. Schließlich lag, auch wenn es noch eine Abschiedsfeier gibt, das Ausscheiden einer Frau in der Luft, die seit den 1980er Jahren in der Mitarbeitervertretung aktiv ist, zunächst im Stadtjugendamt, dann für alle. Nun entschied sie sich, zum Empfang nicht – wie sonst – einen externen Redner einzuladen, sondern mit Oberbürgermeister Peter Kurz selbst das Wort zu ergreifen. Auf deren Thema „Der öffentliche Dienst in der Demokratie“ stimmte Rüssow-Hötting gut ein. Die Demokratie sei wie die Eltern, „wie selbstverständlich immer da, ein Leben ohne sie ist schwer vorstellbar. Wenn es sie nicht mehr gibt, ist es der schwerste Verlust von allen“, verglich sie.

Ausgehend von den Leitlinien „Gerechtigkeit, Teilhabe, Mitbestimmung“ des Gesamtpersonalrats zeichnete Süß-Slania dann leidenschaftlich das Bild eines öffentlichen Dienstes, der einen viel höheren Stellenwert habe als lediglich Dienstleister zu sein oder einfach nur „bei der Stadt zu schaffen“. „Wir arbeiten im Auftrag der Demokratie, auf der Basis gemeinsamer Werte, einer gemeinsamen Idee, müssen daraus ein Wir-Gefühl entwickeln“, appellierte Süß-Slania an ihre Kollegen. Es gebe nicht nur „Kunden“, sondern eben auch Aufgaben, wo man einschreiten oder erziehen, Gerechtigkeit gewährleisten müsse, im Auftrag der und im Sinne der Bürger: „Aber nur auf dieser Grundlage kann eine wehrhafte Demokratie funktionieren“, sagte sie. Das, meinte sie mit einem Blick Richtung Stadträte, setze aber Einsparungen Grenzen.

Oberbürgermeister Kurz kündigte an, im Sinne der von Süß-Slania skizzierten Werte werde es für Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch ein Fortprogramm rund um das Thema Demokratie geben. Nicht weniger grundsätzlich und engagiert wie die Personalratsvorsitzende – mit der ihn sonst auch manche harte Auseinandersetzung verband – entwickelte Kurz dann Leitgedanken zur Bedeutung der Demokratie im Alltag einer Stadt. Gerade Kommunen seien besonders nah am Bürger und „die Wiege der Demokratie“. Daher müssten sie reagieren, wenn durch gesellschaftlichen Wandel, zunehmenden Konfrontationen und politische Veränderungen, wie derzeit, „die unersetzliche Demokratie unter Druck gerät“. Die Stärke und Verlässlichkeit des öffentlichen Dienstes sei dabei eine wichtige Stütze.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019