Der Panikrocker live: Restkarten für Udo Lindenberg

Mittlerweile 73 Jahre alt rockt er noch immer reihenweise ausverkaufte Hallen – auch die SAP-Arena in Mannheim gehört dazu: Udo Lindenberg. Für das Zusatzkonzert des berühmten Panikrockers mit dem Hut im Rahmen seiner 2019er-Tour am Mittwoch, 3. Juli, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Lindenberg“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019