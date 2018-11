Der Pingelige und der Chaot

Zwei gegensätzliche Männer in einem Appartement: zum einen der pingelige Felix, der nicht anspruchsvoller sein könnte. Daneben Sascha, der wie ein Tornado das größte Chaos anrichten kann. Ob die beiden die perfekte Wohngemeinschaft bilden, zeigt sich in der Komödie „Ein seltsames Paar“ am Freitag (30. November) im Oststadttheater. Dafür verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Henne)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018