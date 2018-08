Der richtige Blick durch die Linse

Anzeige

„Bilder sagen mehr als tausend Worte.“ – Wer hat diesen Spruch nicht schon gehört? Doch es gibt tatsächlich Beispiele, bei denen ein Foto mehr rüberbringt als ein ganzes Buch. Erinnern wir uns nur an die vielen Bilder und Videos vom Wasserturm vor drei Wochen, als Kroatien ins Finale der Fußballweltmeisterschaft einzog – oder als 2014 Deutschland selbst den Pokal gewann. Die Fotos drückten so viel Freude aus. Fotos können Situationen für uns begreifbar machen, gleichzeitig sind sie auch Erinnerungen. Mittlerweile kann jeder immer und überall wichtige Momente festhalten – mit der Spiegelreflexkamera oder auch dem Smartphone. Die Abendakademie bietet dieses Jahr einige Kurse zum Thema Fotografie und Film an – von Ausstellungen über Infoabende bis zu praktischen Kursen. Eine Auswahl:

Einstieg in die Fotografie: Wo fängt man eigentlich an, wenn man sich fürs Fotografieren interessiert? Am 18. September und am 15. Januar 2019 finden Info-Abende statt, die genau das beantworten. Michael Maier geht auf alle technischen ein Fragen und gibt Hilfestellung für die Wahl des richtigen Fotokurses.

Outdoor-Fotografie: Wer ohne viel Vorlauf direkt selbst fotografieren möchte, kann sich zu einem der Outdoor-Fotokurse anmelden, Seminare an der frischen Luft mit den richtigen Motiven. Es gibt Fototouren durch Heidelberg (28. September), mit dem Fahrrad durch Mannheim und Ludwigshafen (29. September) oder im Herbst durch den Schwetzinger Schlossgarten (13. Oktober). Auch unter besonderen Bedingungen, zum Beispiel bei Nacht im Industriehafen (16. November), können Interessierte eine Fototour mitmachen. Der Kursleiter gibt Tipps zum Umgang mit Stativ und Kamerafunktionen.