Der Sitzplatz für die Tuba ist reserviert

Im August geht es nach China. 71 Musiker der Mannheimer Bläserphilharmonie reisen im Sommer ins Land der Mitte und spielen dort neun Konzerte. Das Angebot des chinesischen Verbandes für Blasorchester und Bläserensembles war eines, das die Mannheimer nicht ablehnen konnten. Auch wenn es die Mitglieder der Philharmonie vor hohe finanzielle Hürden stellt.

Länder miteinander verbinden

„Die Chance dieser Reise wollen wir nutzen, um die Vision unseres Orchesters umzusetzen“, so Benjamin Grän in einer Pressemitteilung. Der Vorsitzende der Bläserphilharmonie stellt klar, dass die drei Wochen in dem ostasiatischen Land mit festen Zielen verbunden sind: „Wir wollen durch Musik Länder und Kontinente verbinden, Freundschaften bilden, die über Grenzen hinausgehen und gemeinsam leidenschaftlich musizieren.“

Zusätzlich sehen sich die 71 Musiker als Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar, auf deren wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt sie aufmerksam machen wollen. Helfen soll dabei eine in englischer und chinesischer Sprache verfasste Info-Broschüre, die jeder Konzertbesucher erhalten wird.

Damit es gelingt, all die ambitionierten Pläne in die Tat umzusetzen, müssen die Teilnehmer der Reise Kosten in Höhe von 90 000 Euro stemmen. Zwar werden sämtliche Ausgaben in China übernommen, für Flüge, Instrumententransporte und Versicherungen müssen jedoch die Mannheimer Philharmoniker selbst aufkommen.

Die besonders großen und sperrigen Instrumente stellen zwar die chinesischen Gastgeber vor Ort zu Verfügung, den Rest nehmen aber die Musiker mit auf die Reise. „Für unsere fünf Tuben haben wir bereits extra Sitzplätze im Flugzeug gebucht“, teilt die stellvertretende Vorsitzende Anja Busch mit.

Durch die Zuwendung von Freunden und Sponsoren soll in den nächsten Monaten ein Teilbetrag von 30 000 Euro aufgebracht werden. „Die Mannheimer Philharmonie besteht zu einem großen Teil aus Schülern und Studierenden, die über kein eigenes Einkommen verfügen“, sagt Grän. Großzügige Spender sind dazu aufgerufen, ihr Lieblingsinstrument finanziell zu unterstützen. Dafür hat die Philharmonie die verschiedenen Instrumente mit Summen beziffert, die gespendet werden können. So sollten Freunde der Querflöte 50 Euro überweisen und Unterstützer der Posaune 300 Euro. Das teuerste Instrument ist der Dirigentenstab, der mit 2000 Euro veranschlagt ist.

Zustande kam der Kontakt mit den chinesischen Bläsern über den bayrischen Blasmusikverband, dessen Geschäftsführer das Mannheimer Orchester in China empfohlen hatte. „Diese Ehre wird nicht vielen Blasorchestern zuteil“, äußert sich Vorstand Benjamin Grän.

