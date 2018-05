Der Sommer kann jetzt kommen

Anzeige

Die Geschwister Michael (15) und Michaela Schmitt (14), ihre Freunde Vivian Krumbacher (13) und Erwin Redzic (13) können gar nicht genug bekommen: Die Vier aus der Neckarstadt läuten am Samstagvormittag die Badesaison im Herzogenriedbad ein und spurten immer wieder die Treppe hoch zum Start der Rutschbahn. Da macht es auch nichts, dass sie alle bereits bläuliche Lippen haben und vor lauter Kälte zittern wie Espenlaub.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Herzogenriedbad: Das Bad hat täglich (auch an Feiertagen) von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags öffnet das Bad zusätzlich für Frühschwimmer ab 7 Uhr. Eine Einzelkarte kostet 3,70 Euro/2,10 Euro (Begünstigte). Carl-Benz-Bad: Das Bad hat montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mittwochs und freitags öffnet das Bad für das beliebte Frühschwimmen schon um 7 Uhr. Eine Einzelkarte kostet 3,10 Euro/2 Euro (Begünstigte). Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen: Montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Als zusätzliches Angebot bietet das Parkschwimmbad jeweils mittwochs ab 7 Uhr das Frühschwimmen an. Eine Einzelkarte kostet 3,10 Euro/2 Euro (Begünstigte). Der Kassenschluss der Freibäder ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit, und die Badezeit endet 30 Minuten vor Betriebsende. Das Frühschwimmen ist auf den Bereich der Schwimmerbecken begrenzt. Saisonende ist am 9. September 2018. Saisonkarten kosten 81,60 Euro/50 Euro (Begünstigte). Es gibt außerdem Zehnerkarten und Kombijahreskarten. MC

Die Außentemperaturen von knapp 16 Grad laden nicht wirklich zum Schwimmen ein, und auch die Wassertemperatur ist noch deutlich unter der 20 Grad-Marke, wenngleich Schwimmmeister Marc Herbel von künftig „garantierten 24 Grad“ spricht. Den Jugendlichen ist’s egal. Sie geben Vollgas. Auch wenn die Becken noch ein paar warme Tage benötigen, ehe es richtig Spaß macht, zu schwimmen und zu planschen.

Vier Wochen fallen weg

Die ersten etwa 100 Besucher – so viele sind es laut Kassenpersonal am Samstagabend – haben auf die Eröffnung sehnsüchtig gewartet. „Ich komme seit über 30 Jahren hierher“, sagt die Mannheimerin Hildegard Kleinhans während sie nach ein paar Runden im Becken ihren weißen Bademantel überstreift. Die rüstige Seniorin zieht es gerne ins Herzogenriedbad. Es sei sehr schön, es gebe viele Schattenplätze, und der Rasen sei sehr gepflegt, lobt sie, hat aber gleichzeitig einen Kritikpunkt parat. „Es ist schade, dass das Bad nicht wie in der Vergangenheit zum 1. Mai eröffnet hat.“ Und auch das um eine Woche nach vorne terminierte Saisonende am 9. September ärgert sie. Insgesamt würden damit vier Wochen Badesaison wegfallen.