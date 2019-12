„Der Sprache auf die Sprünge helfen“

Wenn er erzählt, strahlt er wie jene, die er beschenken darf. Joachim Krause, Inhaber der Quadratebuchhandlung in R 1, hat in der Vorweihnachtszeit besonderes Publikum. Er löst jene Gutscheine ein, die der „MM“-Hilfsverein für Bücher ausstellt. Die erhalten Jugendliche, die für Spielzeug zu groß sind oder kleine Kinder als Ergänzung. „Und der Dank der Beschenkten ist kaum zu ermessen“, berichtet Krause.

„Mit großen Augen suchen sich die Kinder ihre Bücher aus“, so Krause, der dazu eigens einige Tische und Regale besonders schön dekoriert und dort geeignete Titel präsentiert. Dabei geht es ihm wie dem „MM“-Hilfsverein darum, für Lesevergnügen zu sorgen, aber auch Wissen zu vermitteln. Und das funktioniere, beobachtet er: „Zusammen mit den Eltern stöbern viele der Beschenkten immer in den Natur-und Wissensbüchern“, stellt Krause fest.

Gefragte Klassiker

Schön sei auch, die kleinsten seiner speziellen Kunden zu beobachten. „Die bekommen mit den kuscheligen Fühl- und Geräuschbüchern ihr erstes Leseerlebnis, und auch die Pappbände für die älteren Kinder kommen gut an“, so der Buchhändler. Sonst auf Antiquariat spezialisiert, lebt er in der Vorweihnachtszeit mit der jungen Kundschaft auf und freut sich: „Wie gut, dass man der Deutschen Sprache so auf die Sprünge helfen kann“, so Krause.

Viele der von ihm angebotenen Titel habe er „exakt auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten“, etwa um Grammatik, Rechtschreibung und Leseverständnis zu vertiefen. Neben den Produkten des Duden-Verlags seien aber nach wie vor Klassiker wie „Dschungelbuch“, „Herr der Ringe“, „Winnetou“, „Emil und die „Detektive“ der Renner, ebenso „Greg’s Tagebücher“, Titel der Reihe „Mein Lotta Leben“. „Für jeden findet sich das Passende“, sagt Krause. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019