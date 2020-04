„Der Tod ist ein Tabu“

Herr Gockel, Biostatistiker prognostizieren, dass bald Intensivbetten und Beatmungsgeräte knapp werden könnten. Sie sind Leitender Oberarzt am Vivantes-Klinikum in Berlin und haben ein Buch über den Umgang mit dem Tod geschrieben. Werden Sie in Krisengespräche einbezogen?

Matthias Gockel: Da, wo die Palliativmedizin in Häusern oder Strukturen gut etabliert ist, wird sie einbezogen. Aber sie muss sich meist auch selbst aktiv kümmern. Das liegt daran, dass der Tod auch in Krankenhäusern immer noch ein Tabuthema ist. Als bei uns in der Klinik die Frage angesprochen wurde, auf wie viele Tote wir uns einstellen müssen, da zeigte sich eine Haltung „Lasst uns warten, bis es soweit ist“.

Ist zu erwarten, dass die Palliativmedizin in den kommenden Wochen an ihre Grenzen kommt?

Gockel: Die Stationen und Hospize werden sicher an ihre Grenzen kommen. Innerhalb sehr viel kürzerer Zeit wird es viel mehr Menschen geben, bei denen die Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen ansteht. Es wird wahrscheinlich einen großen Teil alter Menschen geben, die durch den Virus ganz schnell sterbenskrank werden. Auf der anderen Seite ist das palliativmedizinische Know-how nicht auf Palliativstationen beschränkt und muss nun noch mehr in die Breite gehen.

Wann rechnen Sie mit der großen Krise?

Gockel: Ich bin kein Epidemiologe und auch kein Virologe. Wenn ich hier bei uns in der Klinik schaue, haben wir jetzt vielleicht eine Handvoll Corona-Patienten. Die sind alle in den letzten vier oder fünf Tagen zu uns gekommen und haben alle anderthalb Wochen zuvor die ersten Symptome gehabt. Wenn man davon ausgeht, dass das exponentielle Wachstum weitergeht und wir mit einem täglichen Zuwachs von dreißig Prozent rechnen – dann gehe ich davon aus, dass wir innerhalb dieser Woche die ersten Auswirkungen in den Notaufnahmen sehen werden. Gleichzeitig wird man auch sehen, inwieweit die Maßnahmen, die uns auferlegt wurden, fruchten. agp (Bild: Claudia Burger)

