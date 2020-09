Der Überlebenskampf knorriger, alter Bäume

Naturschützer fürchten um die Backofen-Riedwiesen: Denn die ziehen (wie berichtet) an warmen Tagen und lauen Nächten vor allem junge Menschen in Partylaune an. Das im äußersten Südwesten der Stadt gelegene Areal kennt Ottokar Braun seit vielen Jahrzehnten. Schon 1995 fotografiert der einstige Kameramann des Mannheimer Filmunternehmens Fingado die Altrhein- Auwälder mit dem Blick eines

...