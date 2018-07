Der „Vaterschaftstest“

Anzeige

Und die geht in der Mitteilung des Heidelberger Hochschulprofessors so: „Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute (...) auf Antrag der SPD beschlossen, für das Nationaltheater Mannheim 80 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.“ Dann steht da noch geschrieben, dass „der für Mannheim zuständige Bundestagsabgeordnete (...) sich auch persönlich für die Förderung eingesetzt“ habe.

Die halbe Wahrheit

Wann und wo er das getan hat, das lässt sich bis heute nicht ermitteln. Er ist auch kein Mitglied in dem 44-köpfigen Haushaltsausschuss, aus dem der Förderantrag kommt. Außerdem ist die Castellucci-Mitteilung nur die halbe Wahrheit, denn der Haushaltsausschuss hat nicht auf Antrag der SPD beschlossen, sondern auf Antrag der CDU/CSU und der SPD. Ein Mitglied des Ausschusses sagt dieser Zeitung auf Anfrage, dass Anträge dort „immer gemeinsam von der Regierungskoalition und nicht von einer Partei aus der Koalition“ gestellt würden.

Nun ist die Information zur 80-Millionen-Förderung ab dem 27. Juni in der Welt. Bevor das so ist, führen viele Leute in den Wochen davor viele vertrauliche Gespräche – eines davon der gebürtige Mannheimer, Filmproduzent und Ufa-Geschäftsführer Nico Hofmann. Er wendet sich auf Vermittlung der früheren SPD-Landtagsabgeordneten Helen Heberer an Harald Christ. Der Wormser Unternehmer ist im Kuratorium der Nibelungen-Festspiele in Worms, die Nico Hofmann verantwortet. Filmproduzent Hofmann erläutert Unternehmer Christ die Probleme des Nationaltheaters.

Christ ist Sozialdemokrat, erfolgreicher Unternehmer und Mann mit Verbindungen. Bevor die zum Tragen kommen, lässt er sich an weiteren Stellen erklären, wie es um das Nationaltheater steht. Dazu zählt ein Austausch im Mannheimer Hotel „Syte“ am Hauptbahnhof. Christs Gesprächspartner: Helen Heberer, heute unter anderem im Verein der Freunde und Förderer des Nationaltheaters engagiert. Auch Peter Hofmann (CDU), Präsident des Mannheimer Reiter-Vereins, ist dabei. Hier wird hart gearbeitet – an der Zukunft des Nationaltheaters. Heberer: „Christ hat bei dem Treffen gefragt, ob wir ihn mit dem Oberbürgermeister zusammenbringen können.“

Nur wenige Tage später ist Christ erneut in Mannheim – im Rathaus. Termin mit Oberbürgermeister Peter Kurz, wieder dabei Helen Heberer und Peter Hofmann. „Ich kannte Herrn Kurz nicht; er hat einen starken Vortrag gehalten und seinen Fokus auf eine Sanierung des Nationaltheaters gelegt“, beschreibt Harald Christ auf Anfrage dieser Zeitung. Der Wormser Unternehmer verspricht der Rathaus-Runde, seine Kontakte zu bemühen.

Noch am selben Tag – es ist irgendwann im späten Frühjahr 2018 – platziert Christ das Thema und die finanziellen Notwendigkeiten bei Johannes Kahrs. Der Mann ist so etwas wie das politische Schwergewicht im Haushaltsausschuss. Kahrs ist seit 20 Jahren im Deutschen Bundestag und Sprecher der SPD-Fraktion in diesem Gremium. Unternehmer Christ kennt Kahrs schon Jahrzehnte. Ergebnis des Gesprächs Christ/Kahrs: Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz soll in Berlin die Thematik und Dramatik des Nationaltheaters vorstellen.

In einem Restaurant am Preußenpark in Berlin-Wilmersdorf wird bei einem Abendessen weiter an der Zukunft des Theaters gearbeitet. Kurz trifft nun Johannes Kahrs, den SPD-Sprecher im Haushaltsausschuss. Harald Christ, der SPD-Mann und Wormser Unternehmer, fasst zusammen: „Kahrs war voll des Lobes über den Mannheimer Oberbürgermeister.“

Geldsegen auf Plakaten

Es ist – das muss man an dieser Stelle deutlich sagen – nicht ganz ungewöhnlich, dass auch SPD-Leute sich untereinander gut finden können. Johannes Kahrs sagt dieser Zeitung auf Anfrage: „Mannheim hat einen begnadeten Oberbürgermeister. Er hat gekonnt die Strippen gezogen.“

Gekonntes Strippenziehen beansprucht auch Nikolas Löbel für sich. Er ist der im September vorigen Jahres gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete für Mannheim und Mitglied im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien sowie im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags.

„Es war dieses Zusammenwirken zwischen Löbel und Kurz, das zu diesem Erfolg geführt hat“, schreibt er dieser Zeitung. Ähnlich äußert sich Kurz. Löbel hat den 80-Millionen-Segen auf Plakate gedruckt. Auf 100 Dreieckständern sind sie an den Mannheimer Hauptverkehrsstraßen zu sehen. Darauf steht „Der Bundestag hat entschieden“, der Betrag und Löbels Name. Dahinter ist ein Theatervorhang zu sehen.

Man muss es ihm zuordnen, ohne dass er sagt: Seht her, die 80 Millionen habe ich besorgt! Warum plakatiert er? Wer bezahlt ihm das? Löbel sagt auf Anfrage dazu, er habe es kommen sehen, dass sich nach der positiven Nachricht aus Berlin viele melden und den Erfolg für sich reklamieren würden. „Da melden sich plötzlich lauter Adoptivväter und - mütter, von denen man in den Monaten vorher nichts gehört hat“, sagt der Abgeordnete, ohne Namen zu nennen. „Das ist schon bemerkenswert. Aber so ist das eben: Der politische Erfolg kennt viele Väter, der Misserfolg immer nur einen.“

Dieser Mannheimer Erfolg habe aber nur zwei Väter: den Oberbürgermeister und ihn. Vor allem das Foto, das Lars Castellucci seiner Pressemitteilung beigefügt hatte, habe ihn negativ überrascht. Auf dem Bild waren Peter Kurz, Helen Heberer und eben Lars Castellucci vor dem Mannheimer Nationaltheater zu sehen. Die Kosten für die Plakataktion beziffert er mit 2970 Euro, die er selbst bezahlt habe.

Mitglieder aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages werten Löbels Verdienste längst nicht so hoch wie der CDU-Abgeordnete. „Wenn jemand so neu im Bundestag ist, dann kann er gar nicht über die Verbindungen verfügen. Das braucht jahrelange Arbeit“, sagt einer, der nicht namentlich genannt werden will. Ein anderer meint auf Anfrage, Löbel habe bei der Kulturstaatsministerin Monika Grütters versucht, für Mannheim etwas zu bewegen. Doch die CDU-Frau habe „von Anfang an abgeblockt“, und Löbel habe sich eine „blutige Nase geholt“.

Und nun komme die 80-Millionen-Spritze ja aus einem anderen Bereich, und da hätten andere die große Vorarbeit geleistet. Dazu sagt Nikolas Löbel auf Anfrage: „Dass die 80 Millionen als Finanzspritze für Mannheim durch den Haushaltsausschuss des Bundestages eingestellt wurden, geht zurück auf eine gemeinsame Nachschiebeliste der für Kultur zuständigen Haushaltspolitiker von CDU und SPD, Patricia Lips und Johannes Kahrs.“

„Über Bande spielen“

Rückendeckung erhält Löbel von Lips und Elisabeth Motschmann, ebenfalls aus der CDU-Bundestagsfraktion: Sein Einsatz sei „unermüdlich“ und „überzeugend“ gewesen. Nikolas Löbel: „Ich bin lange genug im politischen Geschäft, und ein gutes Netzwerk ist das A und O eines Politikers.“ Er habe für Mannheim etwas bewegen wollen, das habe geklappt. Ein solcher politischer Coup gelinge aber nur gemeinsam mit dem Koalitionspartner. „Deshalb war die gute Zusammenarbeit zwischen dem Oberbürgermeister und mir der Schlüssel zum Erfolg.“ Er habe Kurz Anfang des Jahres den Hinweis gegeben, unbedingt den SPD-Politiker Johannes Kahrs kennenzulernen, den er bis dato nicht kannte. Und den habe der Oberbürgermeister dann auf SPD-Seite überzeugt. „Da muss man über Bande spielen, und das haben wir gemacht“, sagt Löbel. Der Wormser Unternehmer Christ, der nach seiner Darstellung den Kahrs/Kurz-Kontakt eingefädelt hat, findet: „Dieses Projekt ist nicht geeignet für eine persönliche Profilierung.“ Ob er damit den Bundestagsabgeordneten Löbel (CDU) oder Castellucci (SPD) – oder jemand ganz anderes – meint, will Christ nicht vertiefen. Nur so viel: „Vor allem wichtig ist doch, dass dem Nationaltheater geholfen ist.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018