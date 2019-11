Stillstand auf der Adenauer-Brücke, Stop-and-go auf der Schumacher-Brücke, verstopfte Straßen in der City, Rückstaus an Ampeln und auf Kreuzungen – das Vorankommen in Mannheim ist seit Wochen eine Geduldsprobe. Das erleben tausende Verkehrsteilnehmer täglich, vor allem zu den besonders kritischen Zeiten: wenn morgens und ab dem Nachmittag die vielen Pendler unterwegs sind.

Insofern bildet das MM-Bürgerbarometer die Realität sehr gut ab. 25 Prozent der Befragten nennen „Verkehrsprobleme und Baustellen“ als derzeit wichtigstes Problem in der Stadt. Weitere 19 Prozent (zwei Nennungen waren möglich) sagten, es seien die „Verkehrsprobleme Mannheim-Ludwigshafen“, also die Auswirkungen der Einschränkungen und Sperrungen auf den beiden Hochstraßen Nord und Süd.

Laut Forschungsgruppe Wahlen, die das Bürgerbarometer im Auftrag des „Mannheimer Morgen“ erstellt, lassen sich die zwei abgefragten Verkehrsthemen zusammenfassen, so dass ein bereinigter Wert von 41 Prozent für das Thema „Verkehr allgemein“ herauskomme. Das ist weit mehr, als die dringlichsten Mannheimer Probleme in den vergangenen Jahren im Durchschnitt hatten. Vor einem Jahr kam das Verkehrsthema auf 31 Prozent.

In der Hochphase der Flüchtlingszuwanderung hatte allerdings das Thema „Ausländer, Zuwanderer, Flüchtlinge“ einen noch größeren Zuspruch: Es kam im Oktober 2015 auf 52 Prozent. Schon ein halbes Jahr später nannten aber nur noch 29 Prozent der befragten Mannheimer das als dringlichstes Problem in der Stadt.

„Der Verkehr macht alles platt“, sagt Matthias Jung über die aktuelle Dominanz der Bau- und Stauthemen. Heißt im aktuellen Bürgerbarometer: Platz zwei für „Müll und Wertstofftonne“, im März mit 20 Prozent der Stimmen ebenfalls auf Platz zwei, kommt noch auf elf Prozent, „Mieten und Wohnungsmarkt“ rutscht von 14 auf neun Prozent, „Ruhe, Ordnung, Kriminalität“ von zwölf auf ebenfalls neun Prozent.

Beim letzten Punkt gibt es zwei Ausreißer nach oben: Für AfD- (35 Prozent) und FDP-Wähler (26 Prozent) ist dieser Punkt das derzeit wichtigste Problem in der Stadt. Für „Ausländer, Zuwanderer und Flüchtlinge“ stimmen ebenfalls deutlich mehr AfD-Sympathisanten (29 Prozent) als die Gesamtheit der Befragten (acht Prozent). FDP-Wähler sind diesbezüglich deutlich zurückhaltender (acht Prozent).

Zurück zum großen Thema Verkehr: Nach Parteipräferenz betrachtet, gehen die FDP-Wähler am entspanntesten mit dem weiter gefassten Aspekt „Verkehrsprobleme und Baustellen“ um. Nur zehn Prozent von ihnen nennen das als wichtigste Sache, allerdings sind es bei „Verkehrsprobleme Mannheim-Ludwigshafen“ 21 Prozent, also zwei Prozentpunkte mehr als bei der Gesamtheit der Befragten.

Bürger im Zentrum entspannt

Die FDP-Stadträte setzen sich für eine dritte Rhein-Querung in Form eines Tunnels ein und plädieren kurzfristig für eine Seilbahn über den Fluss, um die Kapazitäten des Nahverkehrs schnell zu erweitern – möglicherweise ein Grund für die ausgeprägtere Zustimmung für die konkrete Mannheim-Ludwigshafen-Problematik.

Für den Spitzenwert bei den Verkehrsproblemen zwischen beiden Städten sorgen indes die Anhänger der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML). 36 Prozent von ihnen bezeichnen das Thema als dringlichstes Problem in Mannheim.

Erstaunlicherweise gehen die Bewohner des Zentrums, von den Staus auf dem Ring oder in der Bismarckstraße geografisch am meisten betroffen, entspannter mit der Hochstraßen-Problematik um als Bürger in anderen Teilen der Stadt: 17 Prozent nennen das als wichtigstes Problem. Im Süden dagegen sind es 23, im Norden und Osten Mannheims jeweils 20 Prozent.

