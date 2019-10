Der Wahrheit verpflichtet

Journalismus steht mehr denn je unter Druck. „Fake News“ und „Lügenpresse“ ist auf den Straßen zu hören. Darüber, wie Nachrichten entstehen und überprüft werden, diskutieren fünf Reporter, darunter auch der Chefredakteur dieser Zeitung.

Am Anfang einer jeden Nachricht steht die Recherche. Stichfest muss sie sein. Verifizierbar. Glaubwürdig. Erst, wenn alle Fakten überprüft sind, darf die Nachricht raus. An die Öffentlichkeit. Dahin, wo sie jeden erreicht. Auf das Smartphone. In die Fernsehkameras. In die Zeitung. Die Aufgabe von seriösem Journalismus sei es, Menschen „bestmöglich zu informieren, damit sie sich ihr eigenes Urteil bilden können“, sagt Dagmar Schmidt im Vorfeld. „Das geht nur auf der Basis fundierter Fakten.“

Schmidt, Leiterin des „SWR“-Studios Mannheim-Ludwigshafen, debattiert am Donnerstagabend mit Dirk Lübke, Chefredakteur dieser Zeitung, dem Ex-„Spiegel“-Reporter Cordt Schnibben und Kira Urschinger, Multimedia-Redakteurin beim „SWR3“, über seriöse Nachrichtenberichterstattung. „Fakten und Verkleidung: Wie Nachrichten entstehen, überprüft und bewertet werden“, lautet der Titel der Diskussion, die von der „ZDF“-Journalistin Maja Weber moderiert wird und den Abschluss des ersten Journalismus-Tags des „Mannheimer Morgen“im Jugendkulturzentrum forum bildet.

Gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung sind Fake News, also Falschnachrichten, auf dem Vormarsch. „Wir wissen, die Fakes sind im Internet überall präsent und betreffen jeden“, sagt Schmidt vor der Veranstaltung. „Menschen haben ein Recht darauf, objektiv, verlässlich und gut informiert zu werden.“ Daher sei es umso wichtiger, „offen und öffentlich darüber zu reden“, wie diese erkannt werden können.

Offen und öffentlich: Für Kira Urschinger ist das beruflicher Alltag. Die Onlineredakteurin recherchiert für „SWR3“ den Wahrheitsgehalt von Nachrichten. Dabei geht sie auf Hinweise von Hörern und Nutzer der sendereigenen Webseite ein. „Gerade im Online-Journalismus sind wir natürlich vermehrt mit Falschnachrichten konfrontiert.“

Fakes News mit Google erkennen

Für Urschinger ist es ein Anliegen, in der Öffentlichkeit ein Gefühl dafür zu vermitteln, Falschnachrichten schnell zu erkennen. Die Schwelle, Falschnachrichten als solche zu erkennen, sei gar nicht so hoch, wie sich viele ausmalen würden, ist Urschinger im Vorfeld der Diskussion überzeugt. „Man muss nicht zwingend Journalist sein, um manche Falschnachrichten zu erkennen.“ So seien bei Internetseiten fehlende Impressums ein Indiz für unseriöse Quellen. „Und wenn Nutzer in Facebook kommentieren, dann genügt oft auch ein Blick auf die Profilseite des Kommentators, um zu erkennen, was dieser mit seiner Äußerung im Sinne hat.“ Auch durch googlen, könnten „Fake News von jedem oft ganz einfach erkannt werden“, rät Urschinger.

Doch natürlich möchten sich die Redakteure nicht gänzlich aus der Verantwortung stehlen. Mitnichten. So berichtet Moderatorin Maja Weber, dass das „ZDF“ Nachrichten erst dann publiziere, „wenn mindestens zwei unserer Nachrichtenagenturen den Wahrheitsgehalt unabhängig voneinander bestätigen“. Auch Cordt Schnibben weiß aus seiner Zeit beim „Spiegel“, dass „60 Experten, Wissenschaftler und Biologen“ beim Magazin eine Nachricht vor Veröffentlichung prüfen.

Der langjährige Leiter des Gesellschaftsressorts beim Hamburger Nachrichtenmagazin stellt aber auch unmissverständlich klar, dass das redaktionelle Prüfen einer Nachricht seinen Preis habe – aber: „Viele, Menschen sind heutzutage nicht mehr bereit, für Nachrichtenqualität zu bezahlen.“ Schnibben bemängelt auch: „Das Erarbeiten, das Recherchieren und das Vermitteln von Nachrichten, also das, was eine gute Geschichte ausmacht, wird von Schülern gar nicht mehr wahrgenommen.“ Das Gefühl für Journalismus sei ein anderes.

Mit Details und Tiefe

Ein Gefühl, das auch „MM“-Chefredakteur Dirk Lübke hat – zumindest teilweise. Denn sei „das Interesse junger Menschen am Journalismus zwar nicht weniger geworden“, aber; „Die Ansprache muss mittlerweile über andere Wege als nur über Print stattfinden.“ Die Schnelle der verbreiteten Nachricht dürfe dabei aber keine Rolle spielen, sagt Lübke. „Wir müssen nicht die Ersten auf dem Nachrichtenmarkt sein“. Dafür müsse man als regionale Tageszeitung aber mit „Details und Tiefe kommen“.

Immer wieder kommt die Diskussion auf das Thema soziale Medien. „Wir recherchieren und prüfen die Nachrichten, teilweise mehrfach“, sagt Schmidt, und warnt anschließend: „In den sozialen Netzwerken ist oft nicht mal mehr die Quelle zu erkennen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019