Der „Zeus“ der Förderer ist weiter fit

Er liest historische Bücher, nutzt aber moderne Techniken wie Videokonferenzen, ist über Politik und Wirtschaft stets top informiert, geistig wie körperlich unverändert fit: So feiert Klaus Cantzler seinen 90. Geburtstag. Ihm fehlen persönliche Begegnungen mit Freunden und das Kulturleben – denn das hat der Ehrenvorsitzende des Fördererkreises der Reiss-Engelhorn-Museen lange persönlich mitgeprägt.

Der gebürtige Mannheimer, Jurist und Vater von zwei Kindern, war ab 1960 für die BASF tätig. Von 1973 bis 1981 lebte er mit seiner Familie in Tokio, wo er die BASF Japan Ltd. als Präsident führte. Bis zur Pensionierung 1993 leitete Cantzler den Länderbereich Osteuropa. Schon drei Jahre zuvor, noch als aktiver BASF-Manager, übernahm er den Vorsitz der Museums-Förderer. In 15 Jahren unter seiner Führung erlebte der Verein einen enormen Aufschwung. Persönlich stets bescheiden, gelang es ihm mit Charme und Überzeugungskraft, viele Menschen als Mitglieder zu gewinnen und Förderer zu begeistern. Rund sieben Millionen Euro warb er an Spenden ein.

Viel „Zaster fürs Zeughaus“

Er rief Service-GmbH und Museumsshops ins Leben, entdeckte das „SchillerHaus“, gab den Anstoß zu dessen Sanierung. Seine größte Leistung: Cantzler war der Initiator und unermüdlicher, ideenreicher Motor der Aktion „Zaster fürs Zeughaus“, bei der 2,7 Millionen Euro an Bürgerspenden zusammenkamen.

Mit „Gottvater Zeus“ verglich Generaldirektor Alfried Wieczorek daher voller Anerkennung das Wirken von Cantzler bei einem Empfang zu seinem 80. Geburtstag. Zudem diente Cantzler seinem Rotary-Club Mannheim-Brücke in vielen Funktionen, übernahm die Redaktion des Jubiläumsbuchs. Auch nachdem er den Vorsitz der Förderer abgegeben hatte, blieb Cantzler ein wichtiger, sachkundiger Berater für Museum und Fördererkreis, in dessen Vorstand inzwischen seine Tochter mitarbeitet. pwr

Montag, 21.12.2020