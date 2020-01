Der Zuschuss reicht nicht

So wenig waren es seit langer Zeit nicht: 170 210 Besucher kamen im vergangenen Jahr in die Reiss-Engelhorn-Museen – und damit erstmals seit mehr als zehn Jahren weniger als 200 000. Das lag nach Angaben von Generaldirektor Alfried Wieczorek nicht nur daran, dass riesige Sonderausstellungen wie „Staufer“ (2010), „Wittelsbacher“ (2013) oder „Päpste“ (2017) nur alle paar Jahre möglich sind. Ein wichtiger Grund seien zudem finanzielle Probleme.

Größere Abstände zwischen den Sonderausstellungen, weniger Veranstaltungen, weniger Publikationen – überall müssen die Reiss-Engelhorn-Museen Abstriche machen. Um Geld für Aufsichten zu sparen, öffnen die Häuser (im Gegensatz etwa zur Kunsthalle) erst um 11 statt um 10 Uhr. Im Juli und August war das Zeughaus ganz, das Museum Weltkulturen bis auf die Kinder-Mitmachausstellung geschlossen. „Diese Sommerpause müssen wir auch 2020 leider fortsetzen“, so Wieczorek beim Neujahrsempfang für die über 200 ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Nur Status quo

Von archäologischen Ausgrabungen bis zum Museumsshop – die Ehrenamtlichen leisten „unverzichtbare Hilfe“, dankten ihnen Wieczorek und Hans-Jürgen Buderer, der Vorsitzende des Fördererkreises. Allerdings machte er deutlich, dass sein Verein inzwischen mehr als nur Unterstützer sei. Die Neupräsentation der Kunst- und Kulturgeschichte habe man zu „fast 100 Prozent“, den Katalog zur Fotoausstellung Gaston Paris mit dem Centre Pompidou komplett finanziert. „Das ist mehr als nur Förderung, das kann es eigentlich nicht sein“, warnte Buderer.

„Die Unterfinanzierung der Reiss-Engelhorn-Museen ist deutlich nachgewiesen worden“, fasste Wieczorek das Ergebnis der Organisationsuntersuchung einer auf Kulturinstitutionen spezialisierten Unternehmensberatung zusammen.

Die nahm im Auftrag der Stadt die gesamte Struktur des Museums unter die Lupe und errechnete einen jährlichen Mehrbedarf in Höhe von 1,63 Millionen Euro. „In dieser Summe noch nicht enthalten ist die Dynamisierung der Gehaltssteigerungen, wo uns in den vergangenen Jahren von der Stadt 300 000 Euro vorenthalten wurden und jährlich weitere 100 000 Euro hinzukommen“, so Wieczorek. Dem stehe „Optimierungspotenzial“ von 415 000 Euro entgegen, durch Sparmaßnahmen oder wenn etwa der Eintritt in die Dauerausstellungen erhöht werde.

Zwar hätten Stadtverwaltung und Gemeinderat reagiert und den Etat angehoben – aber nicht in der Höhe des errechneten Bedarfs. Allein für das laufende Jahr ergebe sich ein Fehlbetrag von 380 000 Euro, der durch Tarifsteigerungen wachse.

„Die Be- und teilweise Überlastung des Personals konnte durch die Erhöhung des Zuschusses etwas verbessert werden, aber Zukunftsfähigkeit sieht anders aus“, beklagte Wieczorek. Die Stadt habe „nur die Grundbedürfnisse, den Status quo“ abgesichert, „nachdem alles, was möglich war, bereits eingespart war“, kritisierte er.

Digitalisierung fällt aus

„Aber eigentlich wollen und sollten wir viele Dinge angehen, etwa mehr Museumspädagogik, mehr Inklusion, eine bessere Besucherorientierung“, zählte der Generaldirektor auf. Eine Digitalisierung der Bestände „fällt völlig aus“, ebenso Provenienzforschung zur Herkunft etwa völkerkundlicher Exponate („Dabei ist das Thema in aller Munde“), längere Öffnungszeiten oder eine bessere Bewachung.

Kulturbürgermeister Michael Grötsch räumte „Nachsteuerungsbedarf“ ein. Die Organisationsuntersuchung habe zumindest geholfen, „mit der Mär aufzuräumen, die Reiss-Engelhorn-Museen seien nicht in der Lage, ordnungsgemäß mit Geld umzugehen“. Es sei bewiesen, dass hier „kein Geld verschwendet wird, sondern ein strukturelles Defizit besteht, das wir mit einem höheren Zuschuss kompensieren müssen“. Dem sei der Gemeinderat jetzt in einem ersten Schritt gefolgt. „Mehr geht immer, da ist noch Bedarf vorhanden“, gestand er in seinem Grußwort zu und bescheinigte dem Museum „eine wichtige Rolle, den Ruf unserer Stadt nach außen zu tragen“. Die sinkende Besucherzahl sei zwar „ein Wermutstropfen“.

Grundsätzlich sei das Haus mit seinem Ausstellungsprogramm, das den Menschen fremde Kulturen beibringe und sich auch gezielt an Kinder und Jugendliche wende, aber „auf dem richtigen Weg“. Wieczorek setzt große Hoffnung auf die neuen Ausstellungen in 2020, nämlich ab Mai „Tutanchamun“ und ab September dann „Eiszeit-Safari“.

