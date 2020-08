Derzeit noch 26 Infizierte

Während dem Mannheimer Gesundheitsamt bis Montagnachmittag, 16 Uhr, lediglich ein weiterer Fall einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet wurde, sind gegenüber dem Vortag gleich 20 bislang Infizierte auf einmal als genesen eingestuft worden. Die Quarantäne wurde bei den Betroffenen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim noch 26 akute Fälle. Insgesamt sind den Angaben zufolge bislang in Mannheim 550 Personen genesen. Einschließlich des am Montag neu gemeldeten Falls beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Quadratestadt seit Beginn der Corona-Pandemie 589 Fälle.

Enge Zusammenarbeit

Wie bisher auch ermittelt das Gesundheitsamt nach Möglichkeit alle Kontaktpersonen der Infizierten. Vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen werden dabei in den Blick genommen und während der Quarantäne begleitet. Nach Angaben der Stadt arbeiten alle beteiligten Stellen dabei „eng zusammen“. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne verbleiben. Im Zusammenhang mit dem Virus sind bisher 13 Personen gestorben. red/lang

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020