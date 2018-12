Tausend Grundschüler aus benachteiligten Stadtteilen lädt das SWR Vokalensemble am heutigen Mittwoch, 12. Dezember, 11 Uhr, in den Musensaal des Rosengartens ein. Auf dem Programm steht – als musikalisches Hörspiel – das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian Andersen.

Erstmals biete das Ensemble „Kindern aus Mannheim die Möglichkeit, bei einem Weihnachtsmärchen mit Gesang dabei zu sein. Auch wenn sich die Eltern die Konzertkarte nicht leisten können, ist es dem SWR ein Anliegen, Kultur für alle anzubieten“, betont Programmdirektor Gerold Hug. Die Schirmherrschaft hat Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb übernommen.

In dem Märchen geht es um einen Kaiser, der für schöne Kleider sein Volk plündert. Am Ende wird er so bloßgestellt, dass er von seinem Laster geheilt ist. Die Musik schrieb der lettische Komponist Ugis Praulins, Sprecher ist Lars Reichow. Der SWR verspricht einen „hintergründigen Spaß mit aktuellen Bezügen und Möglichkeiten zum Mitsingen. bhr

