Detektor für Aerosole in Schulen

Die Hochschule Mannheim hat einen kleinen Aerosol-Detektor entwickelt, der Schulen dabei helfen soll, ihr Lüftungskonzepte einzuhalten. Aerosole aus der Atemluft gelten als größter Risikofaktor für eine Infektion mit dem Coronavirus. Trotzdem bleibt ein Rest Unsicherheit: Ist der Raum wirklich gründlich genug gelüftet worden?

Diesen Fragen stellte sich auch Thomas Schäfer, der am Kompetenzzentrum CeMOS (Center for Mass Spectrometry and Optical Spectroscopy) der Hochschule Mannheim forscht. Schäfer hat ein von ihm mit entwickeltes batteriebetriebenes, tragbares Gerät zur Feinstaubmessung kurzerhand zu einem Aerosol-Detektor umgebaut.

Gerät für Klassenräume

Die Schulen in Mannheim haben bereits großes Interesse angemeldet und die Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim promotet die Entwicklung und Anwendung im Rahmen des Innovations-Netzwerk Smart Production/Industrie 4.0. Wenn alles gut geht, können schon Anfang 2021 die ersten Klassenräume mit ProxiCubes ausgestattet werden. Die Werner-von-Siemens- Schule an der Neckarpromenade ist die erste Schule, die bereits fünf Würfel bei Proxyvision bestellt hat.

Der Detektor funktioniert so: Ein Sensor misst die eingesaugte Raumluft, der zweite heizt die eingesaugte Luft so weit auf, dass Flüssigkeiten verdunsten. Aus der Differenz beider Messungen errechnet das Gerät die Menge an wässrigen Tröpfchen, die sich in der Luft befinden – so kann es zuverlässig zwischen Feststoffen und Flüssigpartikeln unterscheiden. Die Daten werden an die Nutzer ausgegeben, so dass man die Aerosolkonzentration über längere Zeit beobachten kann. Das Entwicklerteam plant ein Dashboard, auf dem mehrere Räume über ein Ampelsystem überwacht werden können und das eine Warnung ausgibt, sobald sich in einem Raum zu viele Aerosole sammeln. Der M2Aind-Kooperationspartner, das Unternehmen ProxiVision GmbH in Bensheim, stellt nun die ersten Prototypen her und ist in Verhandlungen mit Vertriebspartnern. ProxiCube wurde inzwischen zum Patent angemeldet. lia

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020