Deutlich mehr als 300 Wohnungslose

Mannheim.In dem gestrigen Artikel „Bis zu 80 Wohnungslose in Mannheim“ stimmten die Zugehörigkeiten nicht. Nach Angabe des Caritasverbands Mannheim bezog sich die Zahl 40 bis 80 auf Obdachlose, nicht aber auf Wohnungslose. Die Begriffe sind keine Synonyme: Der Unterschied besteht darin, dass Obdachlose auf der Straße leben. Wohnungslose haben keine Bleibe, sind aber für eine begrenzte Zeit in Räumlichkeiten untergebracht – wie etwa Frauen in einem Frauenhaus. Weiter wurde in dem Artikel Stefanie Schweda von der Tagesstätte für Wohnungslose der Caritas falsch zitiert. Korrekt sagte sie: „Ich gehe fest davon aus, dass die Zahl der Wohnungslosen steigen wird. Erstens weil wir in Mannheim zu wenig bezahlbare Wohnungen haben und zweitens weil mehr Flüchtlinge mit Bleiberecht nach Mannheim kommen werden.“