Deutlich mehr Hilferufe nach Lockerungen

Mannheim.„Lieber sterbe ich einmal, als jeden Tag aufs Neue“ – diesen Satz schleudert Marina Hebel (Name von der Redaktion geändert) ihrem Ex-Mann entgegen, als er sie auf dem Heimweg von der Arbeit abfängt. Er packt sie am Hals, droht ihr, sie umzubringen. Diese Begegnung ist nur eine von vielen Tiefpunkten, die Hebel an diesem Tag erzählt. Die Mutter von drei Töchtern hat lange Schläge und

...