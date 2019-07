Deutlich weniger Marktkunden

Mit rund 39 Grad erlebten die Mannheimer am Donnerstag den heißesten Juli-Tag, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949 in der Stadt gemessen wurde. Das endgültige Ergebnis steht jedoch erst am Freitag nach weiterer Prüfung fest, wie Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst einräumt: „Ein genauerer Wert liegt zur Zeit leider nicht vor, da die Mannheimer Messstation aufgrund eines technischen Defekts die Daten ab 14 Uhr nicht mehr übermittelt hat.“ Damit lande der bisherige Juli-Spitzenreiter vom 4. Juli 2015 mit 38,8 Grad jedoch auf jeden Fall auf Platz zwei.

Der höchste Wert, den die Meteorologen überhaupt jemals in Mannheim festgehalten hatten, stammt vom 7. August 2015. Damals kletterte die Quecksilbersäule auf 39,8 Grad.

Und wie lange hält die aktuelle Hitzeperiode noch an? „Kommende Woche geht es sommerlich, aber nicht mehr so extrem heiß weiter“, kündigt der Wetterexperte an. Bereits im Lauf des Freitags kann es zu Gewittern kommen, am Samstag sinken die Werte in Mannheim auf rund 30 Grad ab. Am Sonntag sogar noch um drei weitere Grad auf knapp 27. „Dafür wird es in Mannheim und der Region gebietsweise ganz schön poltern“, kündigt Pfaffenzeller an: „Wir müssen dort mit Starkregen und wahrscheinlich auch mit Hagel rechnen.“ mai