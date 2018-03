Deutliche Belebung statt Winterstarre

Nach einem kurzen Anstieg hat die Zahl der Arbeitslosen abgenommen. © dpa

Mannheim.So niedrig war die Arbeitslosigkeit in Mannheim in einem Februar noch nie – jedenfalls nicht, so lange die elektronischen Statistiken der Agentur zurückreichen. Und das ist das Jahr 1986, damals waren 13 184 Menschen arbeitslos gemeldet. In diesem Februar registrierten die Experten 8387 Frauen und Männer ohne Job, das sind 979 weniger als noch vor einem Jahr. Und auch im Vormonatsvergleich

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3213 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018