Auch bei Zeitkarten ist eine Preissenkung innerhalb der Großwabe Mannheim/Ludwigshafen geplant. Sie soll analog zu den Senkungen bei den Einzeltickets (Preisstufe 3 auf 2) vorgenommen werden.

Auch beim Jobticket soll es Neuerungen geben. Hier entfällt für Mannheimer Firmen bei Neuabschluss des Vertrages der monatliche Grundbetrag. Zurzeit liegt dieser bei 9,50 bis 11,50 pro Mitarbeiter.

Zudem will die Stadt Mannheim zwei bestehende Buslinien verstärken: Die Linie 50 und 60. Eine neue Buslinie mit der Nummer 65 soll im Glückstein-Quartier eingerichtet werden. Auf längere Sicht ist eine Straßenbahn-Trassen-Anbindung des Glücksteinquartiers an das Schienennetz geplant. Bis Juni 2019 sollen zudem 18 neue Diesel-Hybrid-Busse (Euro 6) angeschafft werden, um die Schadstoffbelastung in der Innenstadt zu reduzieren. (lang/kris/tge)

Einen Überblick zu den "Modellstadt-Maßnahmen" hat die Stadt Mannheim in diesem Dokument veröffentlicht (PDF/hier klicken)

