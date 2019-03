„Deutlicher Schritt nach vorn“

Mit kleinen Nadeln punktgenau große Wirkung erzielen – das ist das Prinzip der Akupunktur. Ganz bewusst spricht Oberbürgermeister Peter Kurz von „Stadtakupunktur“, als er berichtet, was die Initiative Lokale Stadterneuerung, kurz LOS, im Quartier Neckarstadt-West erreicht hat. Sein mit vielen kleinen Schritten belegtes Fazit: „Die vergangenen zwei Jahre haben einen deutlichen Schritt nach vorn gebracht.“

Die drangvolle Enge im Gesundheitstreff Haus Alphornstraße zeigt, dass viele kommunale Abteilungen wie Partner gemeinsam agieren. Bei LOS geht es nicht um Prestigevorhaben, sondern pragmatische Sofortmaßnahmen. Und die sollen ein „Vielfalt-Quartier stärken“, wie OB Kurz formuliert. Die Neckarstadt-West sei kein „sozialer Brennpunkt“, sondern ein Bezirk mit Menschen unterschiedlicher Milieus, Bildung wie Herkunft – „darauf müssen wir reagieren“. Als Projekt, das zeitnah umgesetzt werden soll, nannte Kurz den leerstehenden Kaisergarten der katholischen Herz-Jesu-Kirche. „Hier soll ein Bildungshaus für Kinder und Jugendliche entstehen.“

Konkrete Maßnahmen geplant

Weil die Neckarstadt-West zum Sanierungsgebiet erklärt wurde, kann die Stadt ein Vorkaufrecht ausüben, wenn eine Immobilie für eine fragwürdige Nutzung erworben werden soll. Vier Mal hat die Kommune davon Gebrauch gemacht. Bewährt haben sich laut Kurz direkte Absprachen mit Käufern: Beispielsweise wurde beim Erwerb von Häusern vertraglich festgelegt, dass Mietwohnungen nicht in teure Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen, dass bei Mietrückständen von Leistungsempfängern das Jobcenter verständigt wird.

Ganzheitlich und gemeinsam soll die lokale Stadterneuerung erfolgen. „18 Gruppen besprechen sich einmal im Monat intensiv und berichten in jedem Bezirksbeirat“, schildert Achim Judt, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft MWSP. Für 2019 sind konkrete Maßnahmen geplant – beispielsweise die Beleuchtung des Weges am Neckardamm bis zum Marchivum, eine Aufwertung des Neumarktes mit Stadtbühne und Projektparcours vor dem Bürgerhaus, besseres Sichtbarmachen des Alten Volksbades.

Sprösslinge brauchen nicht nur Bildung – auch Bewegung. Weil es an solchen Angeboten im kinderreichen Quartier fehlt, haben vor einem Jahr 16 engagierte Frauen und Männer den Verein Neckarstadt-Kids gegründet. Ob Tanz, Musik, Malen im Bürgerhaus oder Ballsport und freies Spiel in der Schule – „wir erreichen auch Familien mit Migrationshintergrund“, freut sich Christine Sobel: „Vom Neckarstadt-Cup schwärmen die Kinder bis heute.“ Deshalb soll es am 28. Juni eine Neuauflage geben.

Ab 6. April betreibt der gemeinnützige Verein POW den Sportpark am Alten Bahnhof. „Wir haben einen Sozialarbeiter, der sich in Vollzeit um den Verleih der Geräte kümmert und für Gespräche da ist“, berichtet Philipp Kohl, der aus dem vergangenen Jahr weiß: „Der Bedarf ist riesig!“ Von Donnerstag bis Sonntag sollen Gastronomen des Quartiers am Kiosk Speisen anbieten.

