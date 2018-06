Deutschland – Schweden im alten Eisstadion

Anzeige

Jetzt gilt’s: Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss am Samstag um 20 Uhr gegen die Schweden punkten, um bei der Weltmeisterschaft in Russland nicht schon in der Vorrunde rauszufliegen. Im alten Eisstadion im Friedrichspark – 5000 überdachten Plätze – wird das Spiel wieder im „Public Viewing“ gezeigt, da werden die Fans erneut mit der DFB-Elf mitfiebern – und hoffentlich mehr Grund zum Jubeln haben als am vergangenen Sonntag beim 0:1 gegen Mexiko (Bild). Für das „Public Viewing“ am Samstag verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Fußball“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Keiper)