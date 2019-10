Deutschüben ohne Bewertung

Zwanglos Deutsch zu üben und mit anderen zu sprechen – das ist das Ziel des Kooperationsprojektes ,,More than translation“ (zu Deutsch ,,Mehr als Übersetzung“). Das Projekt der Abendakademie, des Jugendzentrums forum und des Jungen Nationaltheaters bietet Menschen, die nicht aus Deutschland kommen und gerade die Sprache neu lernen, kostenlose Workshops. Am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 24. November, jeweils von 13 bis 17 Uhr, kann hier zwanglos sprechen geübt werden. Dazu sind auch Proben- und Vorstellungsbesuche im Jungen Nationaltheater geplant. Weitere Workshops gibt es bereits an diesem Dienstag sowie am 5. und 19. November, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Treffpunkt ist das forum (Neckarpromenade 46). Es wird unter birgit.thomas@forum-mannheim.de oder unter 0159/019 670 88 um Anmeldung gebeten. pat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019