„Dexter im Quadrat“: Neuer Mannheim-Krimi wird vorgestellt

Mit Jens Holzinger erscheint ein neuer Stern am Mannheimer Krimi-Himmel – und das gleich mit einem Doppelband. „Dexter im Quadrat“ heißt sein erstes Werk, das Spannung, haarsträubende Situationen mit überraschenden Wendungen und Protagonisten verspricht, die einen so schnell nicht mehr loslassen. Die Vorstellung des Buches als Krimi-Revue mit seinem Partner – das ist Sänger und Pianist Bernhard Sommer – verspricht gute Krimi-Unterhaltung. Für die Veranstaltung am Donnerstag, 19. September, um 20.15 Uhr in der Buchhandlung Thalia in P 7 verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Thalia“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

