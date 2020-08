DGB begeht Antikriegstag

Anlässlich des Antikriegstags laden das Friedensplenum und der DGB Kreisverband zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Die Aufrüstungsspirale muss ein Ende haben! Rüstungskontrolle und Atomwaffenverbot jetzt?“ ein. Referentin ist die Aktivistin Regina Hagen. Der Vortrag findet am Mittwoch, 9. September, 19 Uhr, im Raum Bleicher/Loderer im Gewerkschaftshaus statt. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln begrenzt. Am Einlass werden Kontaktdaten erhoben, und es muss bis zum Einnehmen der Plätze ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der DGB und seine Gewerkschaften rufen bundesweit am 1. September zum Antikriegstag auf und erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Livestream startet am 1. September, 18 Uhr, und wird auf der DGB-Webseite und bei Facebook und auf Youtube übertragen. aph/red

